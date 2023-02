Ippodromo di San Rossore: le corse di giovedì 9 febbraio

Sono sette le corse in programma all'ippodromo di San Rossre, tre delle quali in ostacoli, con inizio alle 14 di giovedì 9 febbraio. Programma misto che include anche una corsa per Anglo Arabo. Il premio 'Enrico Falconetti' è un handicap per i 3 anni sui 1.500 metri. People From Ibiza è in forma super e può ancora recitare ruolo di primo piano. For The Faithful e Rise at Dawn due possibili alternative. La sorpresa possibile è Zachy.

Il premio 'Metauro' è un handicap per i 4 anni e oltre sui 1.500 metri. One Smart Cookie è reduce da promettente prestazione che lo segnala come protagonista. Rosadele e Favorito nella parte alta della scala dei pesi e Pesa Veggia, in quella bassa, le possibili alternative. Live Simple non sembra avere la forma della passata stagione.

Il premio 'Assed' è un handicap per gli Anglo Arabo di 4 anni e oltre sui 1.500 metri. Dioniso da Clodia, questa volta su distanza più lunga rispetto all’ultima prestazione, è uno dei favoriti. Debardu, in gran forma, e Brivido Baio non partono certamente battuti. Attenzione all’ospite sarda Dinamica, anche se è una cavalla di 4 anni a confronto con gli anziani. Per una trio non è da trascurare Big For me.