Tornano le corse all'ippodromo di San Rossore: il programma di domenica 19 febbraio

Sono sette le corse in programma con inizio alle 14 Il premio Barbaricina sarà al centro del pomeriggio di domenica 19 febbraio. Le corse si disputano in pista grande. Il 27° premio Barbaricina è un handicap principale per i 4 anni e oltre sui 1.750 metri. Silver Mission si è rivisto pimpante sulla pista ed è uno dei papabili per la vittoria al pari del peso alto Keniote. Amyntas è forse la punta del terzetto calato da Stefano Botti ma l’altro Botti, Endo, ha forse l’asso nella manica: Sliding Woman. La femmina di casa Rossi prova ad allungare la distanza e questa potrebbe essere la svolta per lei.

Questa bellissima corsa sarà valida anche come tris - quartè - quintè.

Il premio Renzo Guidotti è una condizionata per i 3 anni sui 1.600 metri, primo assaggio del percorso che porta verso il Premio Pisa del 2 aprile. Blatant è imbattuto nelle due corse disputate in Italia dopo la carriera giovanile inglese e si trova ad affrontare la coppia di Devis Grilli forte di Pallapannocchieschi, terzo nel Criterium di Pisa, e Ramadas, vincitore del premio Goldoni. Non partono certamente My Eternal Love, vincitore a Napoli, e Meran, che ha debuttato vincendo proprio a Pisa.

Il premio Giorgio Canaccini è un handicap per i 4 anni e oltre sui 2.400 metri scelto come Tris nazionale. Dopo tre piazze d’onore consecutive, Shark Alert può tornare alla vittoria. Sul miglio e mezzo salgono le chance di Igazgato e del pesino Global Myth. Honey World non è da escludere dal pronostico dopo le buone prestazioni pisane.

Inoltre: l'Ippocirco di Johan Ramires e Stella Bacchio propone un esilarante cabaret equestre; è Carnevale e uno zucchero filato aspetta ogni bambino mascherato; battesimo della sella con l'Oliveto Pony Club; Ippolandia con il suo laboratorio creativo; visita guidata gratuita per scoprire cosa accade prima, durante e dopo una corsa (appuntamento alle 15.15).