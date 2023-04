La 'piccola' grande scherma arriva a Calcinaia con tre prove regionali

La mattina di giovedì 20 aprile si è svolta, nella sala consiliare del Comune di Calcinaia, la conferenza stampa di presentazione dell’evento sportivo organizzato dal Circolo Scherma Arno di Fornacette per domenica 23 aprile. Durante la giornata, al Palazzetto dello Sport Comunale (ubicato a Calcinaia in via Santa Ubaldesca, 46) si svolgeranno infatti alcune importanti gare di scherma, precisamente:

- alle ore 9 la Prova Regionale di Spada del Campionato Nazionale Gold, categoria maschile cadetti e giovani;

- alle ore 10.30 il Campionato Regionale di Spada Non Vedenti;

- alle ore 15.00 la Prova Regionale di Spada del Campionato Nazionale Gold, categoria femminile cadette e giovani.

Un programma, quello presentato, davvero interessante sia dal punto di vista sportivo che sociale. La presentazione è stata introdotta da Giulio Doveri, assessore allo sport del Comune di Calcinaia, che ha ringraziato il Circolo Scherma per la volontà di proporre sul territorio iniziative di grande spessore, tra le quali non fa eccezione l’evento di domenica: "Il Circolo Scherma Arno ha dimostrato in molte occasioni impegno verso iniziative e progetti che uniscono sport e sociale. L’amministrazione supporta volentieri questo tipo di iniziative ed è un vanto poter ospitare eventi di tale portata e valore sul territorio".

Si è unito ai ringraziamenti anche Flavio Tani, vicesindaco di Calcinaia con delega al sociale: "Nel nostro Comune è stato formato il Tavolo dello Sport, che unisce associazioni sportive con l’intento anche di affrontare tematiche sociali mediante i valori fondativi di cui lo sport è portatore. In seno al Tavolo è infatti nato, grazie al Circolo Scherma Arno, un progetto volto all’inclusione sportiva di persone con disabilità, progetto che conferma quanto la scherma e, più in generale, lo sport siano fondamentali in quest’ottica. L’amministrazione è molto attenta a queste tematiche, come anche progetti in altro ambito dimostrano, quindi non posso che essere lieto che il Circolo Scherma Arno ospiti anche una gara per persone non vedenti".

La parola è passata poi al presidente del Circolo Scherma Arno, Gianluca Alessandrucci, che ha ringraziato coloro che hanno contribuito e contribuiranno alla realizzazione l’evento: "Grazie al Comune di Calcinaia, che in questa come in altre occasioni ci è stata vicina. Grazie anche alla Federazione Italiana Scherma, per aver accolto la richiesta di portare una prova valida per il campionato nazionale a Calcinaia. Grazie ad Alessio Bruni, che ha reso possibile poter affiancare alla gara anche una prova valevole per il campionato non vedenti. Grazie a Lions Club, sempre attento e attivo sul tema dell’inclusione delle persone ipovedenti o non vedenti. Grazie ai nostri partner, qui rappresentati dall’associazione Fratres". Dopo i ringraziamenti il Presidente ha citato l’episodio di fair play reso noto in questi giorni dalla stampa, in cui l’atleta Emilia Rossatti ha rinunciato al titolo italiano in favore dell’atleta e amica Gaia Traditi infortunatasi a pochi secondi dalla fine dell’assalto: "Questi sono i fondamenti alla base della scherma e dello sport in genere, fatto di competizione, ma soprattutto di sportività e rispetto".

Domenico Cassina, presidente del Comitato Regionale Toscana della Federazione Italiana Scherma, ha poi messo in luce l’impegno necessario per la realizzazione di un evento sportivo del genere, in termini soprattutto di spazi e organizzazione, ringraziando l’amministrazione per aver fatto in modo che la gara di domenica si potesse svolgere a Calcinaia e ricordando inoltre che la Toscana è una delle regioni italiane più rappresentative per la scherma e che è ottimale che gli eventi sportivi possano svolgersi nei vari centri della regione. "La prova di domenica non è solo un trofeo, ma offrirà agli atleti cadetti e giovani anche l’opportunità di giocarsi la qualificazione per il Campionato Nazionale Gold" ha aggiunto, indicando che il numero degli iscritti nelle categorie maschili e femminili per tale prova si aggira complessivamente, ad oggi, intorno agli 80 atleti.

Aspetto di fondamentale importanza per la valenza sociale dell’iniziativa è la presenza anche di una prova valida per il Campionato Non Vedenti: "Il circuito di scherma per non vedenti è nato nel 2011 e dopo due anni è entrato ufficialmente a far parte della Federazione Italiana Scherma. In Italia abbiamo un buon

numero di persone non vedenti che si sono avvicinate a questa disciplina. Quello di domenica è un momento importante anche per far sì che questa possibilità di fare sport venga conosciuta e valorizzata" ha commentato Alberto Bruni, responsabile Toscana della FIS Spada per Non Vedenti. Partner dell’iniziativa, il Lions Club Valdera/Pontedera sostiene il progetto: "Siamo lieti di poter prendere parte a questo evento. Il Lions Club è molto attento alla tematica dell’inclusione sportiva e a proposito di persone non vedenti sono molte le iniziative per cui si adopera, tra cui proprio qualche giorno fa l’acquisto di un cane-guida" hanno dichiarato Laura Spisni, Presidente Lions Club Pontedera Valdera, e Vanessa Signorini, Presidente Lions Club PontederaValdera.

Infine la parola è passata a chi quotidianamente pratica e fa praticare questo sport. Gli istruttori Massimo e Maurizio Rosoni hanno portato infatti una propria testimonianza in merito all’essere allenatori e hanno ricordato come, anche nell’ambito della scherma, la diversità e la disabilità possano talvolta essere delle risorse. Tutti gli appassionati di scherma, ma anche tutti gli sportivi che sono curiosi di assistere a delle gare dal vivo di questa affascinante disciplina sono invitati all’evento che, appunto, sarà aperto al pubblico con ingresso gratuito. L’appuntamento è quindi fissato a domenica 23 aprile, a partire dalle 9 presso il Palazzetto dello Sport di Calcinaia. Al termine di tutte le prove, nel pomeriggio, si svolgeranno le consuete premiazioni.