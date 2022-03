Il Canale dei Navicelli al centro del raduno di canottaggio per la selezione regionale

Oltre 100 giovani atleti hanno preso parte sabato 26 febbraio al raduno regionale di canottaggio necessario per preparare la composizione della squadra che rappresenterà la Toscana nella prossima stagione agonistica, sia nelle competizioni nazionali che per il Trofeo delle Regioni. Nell’area della Darsena Pisana, la Navicelli di Pisa ha accolto atleti e staff in una giornata baciata dal sole e riparata dal vento, grazie alla protezione naturale di cui gode il canale dei Navicelli, caratteristica questa che rende l'area unica in Europa. Voluto dalla presidente del Comitato Regionale Toscano della Federazione Italiana Canottaggio, dottoressa Giuseppina Di Lauro, il raduno si è svolto sotto la direzione tecnica di Luigi De Luigi, oltre che della commissione tecnica regionale, supportato dai tecnici di tutte le società toscane. Gli atleti, dai 10 ai 14 anni, hanno effettuato le misurazioni di rito seguite, subito dopo, da prove fisiche di flessibilità, esplosività e prova di corsa. Infine l’uscita in barca con le prove di tecnica di voga.

"Una bellissima giornata di sport e di canottaggio - commenta l’amministratore unico della Navicelli srl, Salvatore Pisano - che ha visto più di un centinaio di atleti e di giovani sfruttare il canale per le loro attività sportive. Si tratta sicuramente di un ulteriore step nell’azione che abbiamo intrapreso da tre anni a questa parte, quella di far assurgere il canale dei Navicelli al ruolo di palestra a cielo aperto più grande d’Europa. Una iniziativa - aggiunge Pisano - che ripeteremo e che implementeremo, consci del fatto che il canale può accogliere società sportive di canottaggio, per gli allenamenti quotidiani e per l’organizzazione di importanti gare, sia a livello regionale che nazionale. La base nautica di recente assegnata ai Vigili del Fuoco contribuirà sempre più ad aprire l’area agli sportivi e contribuirà a far conoscere ai pisani e ai forestieri una delle bellezze naturali più caratteristiche della costa toscana".