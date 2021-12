Hockey: il Cus Pisa pronto a ospitare il raduno pre-Europei delle nazionali

L'azzurro colora ancora una volta il Cus Pisa. Il Centro universitario sportivo pisano è stato scelto dalla Federazione italiana hockey (Fih) come 'hub' per la preparazione delle nazionali femminile e maschile in vista delle prossime competizioni europee di hockey indoor. Da oggi a domenica 19 dicembre, il Cus Pisa ospita la nazionale maschile senior di hockey indoor per l'ultimo raduno della squadra prima del campionato europeo che si svolgerà il prossimo gennaio a Paredes, in Portogallo. Dal 6 all'8 gennaio la cittadella sportiva universitaria accoglierà invece la nazionale senior femminile, che svolgerà a Pisa la preparazione in vista dell'Europeo di Amburgo.

"Dopo aver ospitato lo scorso ottobre il torneo di qualificazione ai mondiali di hockey su prato femminili 2022, il Cus Pisa è stato ancora una volta individuato dalla Federazione come il miglior centro italiano per svolgere le attività di preparazione delle formazioni impegnate in importanti appuntamenti sportivi - commenta Stefano Pagliara, presidente del Cus Pisa - siamo orgogliosi di questa scelta e lo siamo ancora di più per la presenza di alcuni cussini nelle squadre e negli staff delle nazionali".