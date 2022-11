La Squadra Corse Città di Pisa al Rally di Chiusdino con tre equipaggi

La scuderia pisana Squadra Corse Città di Pisa, dopo gli ottimi risultati conseguiti al Rally del Lazio Pico-Cassino, dove l’equipaggio composto da Emanuele Mazzotti, navigato per l’occasione dal padre Stefano, ed il neo co-pilota Paolo Carlini alle note di Checchi hanno guadagnato il titolo italiano di Coppa Italia Rally nelle proprie classi, prosegue l’attività con la disputa del Rally di Chiusdino. Infatti alla gara dell’entroterra senese saranno presenti ben tre equipaggi al completo oltre che un co-pilota appartenenti alla scuderia pisana.

L’equipaggio composto da Ruben Fenu e Giovanni Guerzoni si ripresenta al via con l’usuale Renault Clio RS che li ha accompagnati fin dalla prima gara di questa stagione 2022 con cui sta sempre più affinando le conoscenze. L’ambizione è quella, dopo l’ottimo risultato conseguito al Rally delle Colline Metallifere dove il duo ha colto una eccezionale seconda piazza di classe, di ripetere se non migliorare il risultato precedente. L’ex kartista, che lo scorso anno ha debuttato nei rally, sta sempre più affinando la sua conoscenza lungo le prove speciali e gli ottimi riscontri cronometrici conseguiti sono di buon auspicio per il futuro. "Siamo soddisfatti di come sono andate le gare finora disputate - dice il pilota Ruben Fenu e prosegue - abbiamo preso sempre più confidenza sia con la macchina che con i rally, che io ho conosciuto solo lo scorso anno come parte attiva. Il lavoro da fare è sempre molto, ma siamo sulla strada giusta e i risultati ce lo confermano. Ce la metteremo tutta, io e Giovanni, per ben figurare".

Altro equipaggio presente alla gara senese è quello composto da Matteo e Fabio Fichi, il giovane pilota Matteo è reduce da una soddisfacente stagione che lo ha visto, con l’usuale Peugeot 106 Rallye curata da lui stesso e dal padre Fabio (in questa occasione suo co-pilota), protagonista nel prestigioso IRC (International Rally Cup) dove, alla sua prima partecipazione ha colto la settima posizione finale di categoria. Oltre all’ottimo risultato finale, la partecipazione alla serie IRC gli ha permesso di accumulare una buona esperienza nelle quattro gare in calendario sparse per la penisola e dai chilometraggi e percorsi lunghi ed impegnativi. "L’ambiente dell’IRC - dice Matteo Fichi e prosegue - è stato molto formativo, bellissima esperienza e gare nuove, lunghe e tutte completamente diverse. E’ stata una stagione impegnativa, ma soddisfacente. Si è creato un bel gruppo con i miei avversari in gara, ma amici fuori dove tutti ci davamo una mano".

Altro equipaggio presente al Rally di Chiusdino è quello composto da Fabrizio Orsini e Giusy Lembo su Peugeot 106 Rallye che ritornano a correre dopo la gara conclusa anzitempo al recente Rally di Casciana la cui vettura è stata ripristinata in tempi record. "Ci tenevo molto a disputare il Chiusdino - dice Fabrizio Orsini e prosegue - transitare sulle stesse strade dove passava il Rally Mondiale di Sanremo e soprattutto il tornante in paese che è conosciuto in tutto il mondo visto che era uno dei luoghi più gettonati degli appassionati del motorsport sarà molto e emozionate. Sono inoltre contento di aver a fianco Giusy (Lembo) che, dopo il corso che la scuderia ha effettuato quest’anno, sta dimostrando di essersi ben abituata al difficile ruolo di navigatrice. Abbiamo tutte le carte in regola per fare un bel lavoro".

Infine presente alla gara anche il co-pilota Daniele Pettinari che affiancherà l’eclettico Dario Berti con la consueta Fiat Uno 70 che ha permesso al duo di avere grosse soddisfazioni in questa stagione e che li ha visti protagonisti anche al recente Rally delle Colline Metalliferi dove hanno guadagnato il podio nonostante una foratura avesse costretto l’equipaggio ad una decisa rimonta. Oltre agli impegni agonistici, la Squadra Corse Città di Pisa sta delineando in queste settimane i programmi del prossimo anno 2023 che inizierà con la premiazione della stagione 2022 prevista per domenica 15 gennaio; deciso anche il periodo di svolgimento del 24° Corso Co-piloti Squadra Corse Città di Pisa programmato da lunedì 13 marzo a lunedì 10 aprile con undici lezioni serali e due lezioni pratiche con simulazione di un rally su vetture da gara.