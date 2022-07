Luca Del Testa torna in pista con la Squadra Corse Città di Pisa

Dopo aver affrontato il Rally della Val di Nievole per la prima volta con la Fiat Seicento Sporting allestita e gestita da LM Rally Team, Luca Del Testa, portacolori della Squadra Corse Città di Pisa asd, si rimette casco e tuta per andare ad affrontare questo week end il Rally della Lanterna, gara tra le più rappresentative del panorama rallystico ligure. Una scelta dettata dal voler testare alcune soluzioni tecniche ed aggiornamenti per la vettura che lo stesso Luca Testa con il suo inseparabile socio Michele Bianchi ha effettuato nelle settimane scorse per ulteriormente sviluppare la Fiat Seicento che sta evolvendo sempre di più gara dopo gara.

Vettura quindi rinnovata e gara nuova oltre che un confronto con avversari di alto livello che Luca Del Testa dovrà condividere con un nuovo navigatore: Davide Mantegazza, ingaggiato per l’occasione per affrontare il Rally della Lanterna gara valevole per la Coppa Italia 2° zona. La manifestazione ligure avrà come base logistica S. Stefano d’Aveto da dove sabato 2 luglio partirà la prima vettura alle ore 15.31 per affrontare la doppia ripetizione dell’impegnativa prova speciale denominata Monte Penna di Km. 13,28 con arrivo alle ore 19.30 ad Allegrezze per il lungo riordino notturno. Ripartenza quindi alle ore 9 di domenica 3 luglio per affrontare le due prove di Due Valli (Km. 8,73) e Montebruno (Km. 11,25) che saranno ripetute due volte con arrivo finale della prima vettura sempre ad Allegrezze alle ore 15.30 dopo aver disputato i sei tratti cronometrati in programma per Km. 66,52 su un percorso globale di Km. 221,46.

Gara quindi molto compatta quella che il duo della Squadra Corse Città di Pisa asd affronterà con l’usuale impegno e preparazione con la consapevolezza di doversi adattare velocemente al nuovo scenario per poter ben figurare. "La gara è sicuramente una bella gara - dice Del Testa e continua - noi ce la metteremo tutta per ben figurare, cercheremo di sfruttare gli ultimi aggiornamenti fatti, non sarà facile ma puntiamo ad un bel risultato". Sicuramente una bella esperienza si prospetta per Del Testa e Mantegazza, che avranno sulle portiere della loro Fiat Seicento Sporting il numero 113 e che potranno confrontarsi sportivamente con alcuni equipaggi locali a cui cercheranno di dare filo da torcere.