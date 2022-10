Calci omaggia Denis Zbulj, campione di tiro dinamico e tiro rapido

Il sindaco Massimiliano Ghimenti e il vicesindaco con delega allo sport Valentina Ricotta hanno ricevuto in Municipio Denis Zbulj, calcesano di 47 anni, consegnandogli una pergamena e la medaglia ufficiale del Comune di Calci per i suoi meriti sportivi nel tiro dinamico e nel tiro rapido sportivo. Uno sport che iniziò a praticare da bambino e che negli ultimi anni ha ripreso, raggiungendo importanti traguardi:



- nelCampione Italiano Standard B nel National federale di fascia B e Campione Italiano Standard B nel Campionato italiano di fascia A;- nelCampione italiano in monofilare SA, terzo classificato a squadre in monofilare, secondo assoluto in monofilare e Campione italiano a squadre (con il Tsn Cascina di Navacchio) in semiautomatica.