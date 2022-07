Tennis Pisa in grande spolvero: tre vittorie e una finale nel week end

Fine settimana scoppiettante per i giovani atleti del Tennis Pisa protagonisti dei tornei Toscani: 3 le vittorie nei tornei ed una finale raggiunta. Il torneo giovanile dello Junior Tennis Carrara ha visto trionfare Edoardo Giffoni nell'under 14 maschile e Costanza La Francesca raggiungere la finale nel femminile. Grande impresa di Eugenio Cei, che partendo senza i favori del pronostico, si è imposto nell'under 12 maschile con un filotto di 4 vittorie consecutive. E la ciliegina sulla torta la mette Giorgia Micheletti, vincitrice per il secondo anno consecutivo del torneo di 3 categoria del TC Fosdinovo.

I quattro campioncini erano reduci dalla settimana di stage agonistico organizzata dal Tennis Pisa presso la rinnovata struttura dello sporting Versilia al Cinquale. 38 ragazzi, di cui 12 provenienti da altri circoli gemellati, il TC Torretta White e il TC Ponsacco, hanno trascorso 7 giorni di intensi allenamenti coadiuvati dallo staff tecnico del Tennis Pisa al completo. Non solo allenamento: i ragazzi hanno partecipato a diversi tornei FIT, che si disputavano nei circoli limitrofi, usufruendo del supporto dei maestri stessi, che li hanno accompagnati e li hanno guidati durante gli incontri. Un'esperienza indimenticabile per tutti i giovani atleti, di età compresa tra i 10 e i 18 anni, sotto vari punti di vista, dall'aspetto tecnico alla crescita personale e alle relazioni sociali. L'appuntamento è a settembre, per un mini stage di 4 giorni prima della partenza della nuova stagione, e ovviamente al prossimo anno in luglio per ripetere l'evento appena terminato con grande successo.