La settimana dell'Aics: risultati di calcio a 5 e calcio a 7

Quella iniziata con lunedì 31 ottobre è stata una settimana transitoria, dove molte squadre hanno fatto la sosta. E’ iniziato il campionato di padel.

Calcio a 5

Girone A del lunedi: 31 ottobre pausa.

Girone B del martedì: 1 novembre pausa.

Girone C del giovedi. Al Five to Five di Asciano il Nepi Bar trionfa 4 a 1 su GP The Butcher mentre pareggiano 3 a 3 Rinascita popolare e Ema Safety Solutions. A Zambra il Bar Sport punisce GF 2000 (10 a 3) e la squadra dello Zambra ha vita facile sul Planasia (6 a 3). Sul campo di Calci Atletico Vagraziosa annulla 14 a 4 il Wlf. A Oratoio Il Reedha a due mani (10 a 2) su QDC. A Riglione Chiesa il Kukes di stretta misura su Birrareal (6 a 5).In classifica Reedha e Kukes a 9 punteggio pieno, Atletico Vagraziosa e Bar Sport seguono a 7. Per i marcatori ancora Marco Naseddu (Kukes) con 12 reti, con 9 Samuele Lazzara (GP The Butcher), segue Pierluca Morganti a 8.

Calcio a 7

Girone A del lunedi 31 ottobre pausa.

Girone B del martedì: 1 novembre pausa.

Girone C del mercoledì. Al Cep Pierin Del Vaga, i Celestini vincono 4 a 1 su TU MA. Ai Mortellini Zara Coltano, il Rayo Pellicano ha la meglio sul

Darby Devils (6 a 3) mentre City Surf 2.0 vs Vip veniva sospesa. Sul Campo dell’Oratoio Scintilla, La Scepre con distacco su US Calcesana (6 a 2) mentre l’Atletico Piazzetta ha la peggio su Visignano (3 a 4). Al Don Valerio Cei di Limiti (Pontasserchio) ASD Vecchiano supera 5 a 3 FC Totani. In classifica è in testa solitario Il Vecchiano con 9 punti, 7 per Visignano, seguono con 6 punti US Calcesana e FC Totani. Per i marcatori in testa Alessio Del Sarto (6 reti) ASD Vecchiano, segue Vittorio Gesi con 5 reti (Celestini)

OVER 40. La Corte Tre Colli inchioda la FC Planet Immobiliare 10 a 2 sul campo di Calci. A Oratoio Informamentis dimentica il gol e perde 6 a 0 da Real Colle tenuta Maria Teresa così come il DLF Pisa travolge Edil 2 Atl Riglione 2017 (8 a 1). Sempre a Oratoio, Santermete di misura su FC Real 2002 (4 a 3). Ai Mortellini poche reti ma bastano a Lixfatti per battere 2 a 1 la Asd 46°. Doppia partita al Don Valerio Cei di Limiti(Pontasserchio); Il Tuning Over 40 non ha problemi su Vecchio Gagno (5 a 2) mentre il Bar Capatosta vince 9 a 6 su AC Bianchi. In classifica a 6 punti Tuning Over 40, Lixfatti, Apd La Corte Tre Colli e Dlf Pisa con ben 17 gol all’attivo. Per i marcatori 6 reti per Roberto Incandela (Dlf Pisa), a 5 Biagio Pagano (Apd La Corte Te Colli), a 4 reti troviamo Agostino Fuschetto (Tuning Over 40) e Federico Grassini (Dlf Pisa).



E’ iniziata infine l’avventura del padel. Si parte con la prima giornata. Ogni squadra è composta da una coppia di giocatori più la riserva (massimo due giocatori) ma almeno uno dei titolari deve essere presente in campo. Nella prossima settimana i risultati.