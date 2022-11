La settimana dell'Aics: i risultati di calcio a 5, calcio a 7 e padel

Cominciano a evidenziarsi i primi posti: Calcio a 5 Girone A Old Star e Enrico Team a 12 punti, Girone B Bokkia da solo a 12 punti, Girone C Reedha in vetta a 15 punti. Calcio a 7 Girone A Ac Avane 12 punti, Girone B Sampsbornia 9 punti, Girone C Asd Vecchiano 12 punti. Over 40 La Corte Tre Colli e Lixfatti in testa a 12 punti.

Calcio a 5

Girone A del lunedi. 14 novembre (quarta giornata). Ai Mortellini I Locals Only Tirrenia umiliano con 19 reti a 3 i Leoni di San Marco mentre Cenaia e Bargigroup si accontentano di un pareggio (4 a 4). Ad Asciano bassa il Costa Rica taglia la Scepre (4 a 2). Al Five to Five per una rete Punto Radio cede ad Enrico Team (2 a 3) mentre GS I Passi vincono 4 a 3 su Team Chiappietto. A Zambra gli Old Star tarpano le Ali a Aquila Nera ( 13 a 7). A Oratoio i Wombat United battono 6 a 4 Gli Scappati di Casa. In classifica troviamo gli Old Star a punteggio pieno con 12 punti e 31 reti all’attivo. A 12 punti anche Enrico Team. Seguono a 9 punti Il Locals Only Tirrenia, La Scepre e Il Costa Rica. Fanalini di coda Scappati di casa e Leoni di San Marco ancora a 0 punti. Nei marcatori Durmishi (Aquila nera) è primo con 11 reti, a 10 ci sono Costagli Local Only Tirenia e Laureti (La Scepre), della L.O. Tirrenia 9 per Novelli e 8 per Guidi.

Girone B del martedi. 15 novembre (quarta giornata). A Metato il New Team ubriaca i Real Colizzati con 13 reti a 5 mentre il Nodica Imputte supera il Molina 6 a 4. Al five to five di Asciano Il Birrareal per una rete batte i Leoni di San Marco (7 a 6), un punto a testa per Il Casino dei Nobili e Casain24ore.it (3 a3). A Oratoio il Patatinaikos 6 a 4 sul San Martino Ulmiano come il Bokkia vince 4 a 2 contro Scarpellini Edilizia. Ai Mortellini Zara il Morka Pisa si arrende per un gol al Sailpost (4 a 5). In classifica Bokkia solo a 12 punti, seguono Nodica Imputte, Patatinaikos e Sail Post a 9; AC Molina e Leoni di San Marco ancora a 0. Fra i marcatori con 12 reti Samuel De Marco (Birrareal) con 11 Samuele Ciardelli (Nodica Imputte), Gallo (Real Colizzati) con 10. A 9 troviamo Di Coste (PatatinaiKos) e Domi (Bokkia)

Calcio a 5 Girone C del giovedi. 17 novembre (quinta giornata). Al Five to five GP the Butcher vincono 7 a 5 su GF 2000 mentre l’Ema Safety solution si sbarazza del Planasia FC con 5 reti a 1. A Zambra il Bar Sport ha vita facile su Qdc (7 a 3) mentre Zambra e Kukes si accontentano di un pareggio (4 a 4). Al Cep punteggio tennistico per il Nepi Bar 6 a 3 su Wlf, A Calci l’Atletico Valgraziosa si impone su Rinascita Popolare per 8 a 4. A Oratoio il Reedha ancora vincente ha la meglio su Birrareal 5 a 3. In classifica Reedha solo al comando con 15 punti, segue l’Atletico Valgraziosa a 13 mentre a 10 punti troviamo Bar Sport e Kukes. In fondo alla classifica con un solo punto ci sono Wlf e GF 2000. A zero punti il Qdc. Da notare che nonostante la quarta posizione il Kukes ha subito 34 reti, ha sofferto la sconfitta alla quarta giornata vs Reedha 1 a 13; forse è da rivedere qualcosa in difesa. Fra i marcatori guarda dall’alto Pierluca Morganti con 16 reti (Reedha) segue Marco Naseddu (Kukes) con 13, Samuele Lazzara (The Butcher) con 12 e Matteo Togneri (A Valgraziosa) con 10.

Calcio a 7

Girone A del lunedi. 14 novembre (quarta giornata). Al Don Valerio Cei di Limiti (Pontasserchio) l’Atletico Madrink vince 4 a 2 su ARCI Casciavola mentre Zambra di stretta misura sulla Pugnanese (4 a 3). A Oratoio Scintilla, la popolare CEP di poco sull’Atletico Muggino (5 a 4) mentre Il Porta a Piagge prevale 3 a 1 su AC Cisanello. Al Cep Pierin del Vaga, La Compagnia degli Arancini 2 a 1 su Santermete City mentre sul campo casalingo di Calci l’Atletico Valgraziosa è sconfitto 1 a 3 da AC Avane. In classifica l’Atletico Muggino 9 punti alla sua prima sconfitta perde il primo posto che mantiene l’AC Avane ancora vincitore a 12 punti; Atletico Madrink e Santermete a 7. In coda con un solo punto ARCI Casciavola e a zero AC Cisanello con solo 2 reti marcate.

Girone B del martedi. 15 novembre (terza giornata). Nel girone che è partito piu tardi notiamo che a Oratoio con lo stesso punteggio di 4 a 2 Pro secco vince su Atletico Servi di Bacco e L’Unipi FC ha la meglio su Twenty Peroni. Al Don Valerio Cei di Limiti -Pontasserchio l’Atletico BLM per una rete ha la meglio su Atletico Ricci (6 a 5). Ai Mortellini l’UC Sampsbornia punteggio tennistico (6 a 0) su ASD Pontasserchio mentre la ASD Longobarda fa fuori quelli del Circolo 4 a 2. In classifica Sampsbornia in testa a 9 punti, Per i marcatori in testa Capuano Nunzio (Asd Longobarda) con 8 reti poi un gruppo di 5 giocatori con 5 reti Buonacore, Matteoni, Piscopiello, Pulga e Scala.

Girone C del mercoledi. 16 novembre (quinta giornata). Nel girone avanzato alla quinta giornata ai Mortellini, i Totani affogano 8 a 1 il Darby Davils mentre i Vip vincono 4 a 2 sui Celestini. A Oratoio City surf ha la meglio su La Scepre (2 a 1) mentre Rayo Pellicano e Visignano finiscono con un inconsueto 0 a 0. Anche a Calci un pareggio per 2 a 2 fra Atletico Piazzetta e US Calcesana, Al Don Valerio Cei TU MA vince su ASD Vecchiano. In classifica nonostante la prima sconfitta il Vecchiano è in testa con 12 punti, a 9 seguono Vip, Totani e Visignano che non ha mai perso. Nei marcatori in testa Alessio Del Sarto (Vecchiano) con 7 reti, gli si affianca Gesi Vittorio (Celestini) mentre Cima Doriano (Vecchiano) si ferma a 6. A 5 reti Brigiotti, Destri, Landi e Rocchi,

Over 40. Giovedi 17 e venerdi 18 novembre (quarta giornata). A limiti di Pontasserchio il Real Colle Tenuta Maria Teresa si nobilita su AC Bianchi con un sonoro 11 a 7 e un Real 2002 vince 3 a 1 su Tuning Over 40. Ai Mortellini Bar Capatosta e Dlf Pisa pareggiano 3 a 3. A Oratoio Lixfatti senza problemi su Edil Atl2 Riglione 2017 (5 a 1) mentre La Corte Tre Colli ha vinto 6 a 4 su Santermete, Informamentis cede a Planet Immobiliare per 3 a 6. Sul campo dei Mortellini Zara Vecchio Gagno ha la meglio sulla ASD 46°(4 a 2). In classifica APD La Corte Tre Colli e Lixfatti sono in testa a 12 punti, segue a 10 Real Colle Tenuta Maria Teresa, a 9 troviamo Vecchio Gagno e Planet Immobiliare. Fra i marcatori si esalta Francesco Bozzi del Real Colle Tenuta Maria Teresa con 12 reti, segue Agostino Fuschetto con 8 del Tuning Over 40, Incandela Roberto del DLF Pisa ne ha segnate 7.

Padel

Girone unico Wimbledon seconda giornata; giocate dal 14 al 17 novembre. Al Padel Club Asciano Bagno Imperiale ha vita facile contro Shark 2 a 0 (6 1, 6 2). Al Padel House di Ospedaletto Spadel Men si beve l’Aston Birra 2 a 0 (6 1, 6 0). Quattro gli incontri al Padel Hero del Cep. Faicometipadel e perde 2 a 0 con il Pisa Team parziali(6 2, 6 0); il Puma team tenta la rimonta su Beerbantelli dopo aver perso il primo set ma cede anche sul secondo 7 a 5; Microclima senza problemi sulla Stella Rossa 2 a 0 (6 2, 6 2). Le pantere nere dopo il 6 a 1 del primo set trovano la rimonta della coppia del 2 ERRE ma vincono anche il secondo 7 a 6. Classifica: in testa a 6 punti Pantere nere, Spadel Man, Bagno Imperiale e Pisa Team