Campionati italiani Master: buoni risultati per la Canottieri Arno

In una due giorni rovente, tra sabato 8 e domenica 9 luglio, si sono conclusi anche i Campionati italiani Master sul bacino di Roffia San Miniato. Il doppio master B dei consiglieri societari Marco Massei e Fabio Puosi si aggiudica un bronzo in una finale di altissimo livello.

Il doppio master D della dirigente Rina Bartalini e Sabine Gennai Christiane, al loro debutto ad un campionato, non riescono per pochissimo a qualificarsi per la finale. La stessa Bartalini giunge sesta nella finale del singolo master D dimostrando comunque tenacia e passione. I 4 atleti ringraziano tutti gli sponsor e i tecnici di tutti i settori della Canottieri Arno che con il loro aiuto permettono anche ai vecchietti di portare avanti la loro passione per questo sport.