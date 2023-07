Nuoto Uisp protagonista anche nei Campionati regionali Esordienti A

Conclusi i Campionati regionali Esordienti B è stata la volta dei più grandi esordienti A che hanno gareggiato nella piscina olimpionica Costoli di Firenze, ed anche in questa occasione la compagine arancione non ha tradito le aspettative piazzandosi al settimo posto della classifica tra tutte le società della Toscana dimostrando che anche con le fasce giovanili il lavoro svolto nelle piscine di Cascina e Pisa grazie al connubio con la società pisana ABC Nuoto Pisa continua a dare i frutti sperati.

Sono stati ben 8 i podi conquistati dai 'ragazzini terribili' della Nuoto Uisp 2003 di Cascina e in grande evidenza Elena Lagaxo con ben 4 medaglie, di cui 2 d’argento nelle gare 100 e 200 dorso e 2 di bronzo nelle gare lunghe a stile dei 400 ed 800 metri, dimostrando la sua grande versatilità. Nelle gare dei 200 e 400 misti invece sale due volte sul terzo gradino del podio Greta Petroni che conclude un’annata piena di grandi risultati e soddisfazioni personali. Tra i maschi ottimo argento nella faticosa gara dei 1500 metri stile libero di Giovanni Sbragia che con una tattica impeccabile conclude con un ottimo crono e la medaglia la sua gara.

Capitolo a parte meritano le staffette che hanno dimostrato la compattezza e la forza del gruppo, innanzitutto la 4X100 SL maschi che conquista il bronzo con una gara strepitosa del quartetto formato da Diego Del Torto, Giorgio Bottaretto, Leonardo Tomasi e Lorenzo Vigilante; sempre nella stessa specialità le

femmine si piazzano all’ottavo posto con Elena Lagaxo, Greta Petroni, Lavinia Mingione ed Adele Capiluppi.

Nelle staffette 4 X 100 miste si fermano a pochi decimi dal podio le ragazze Elena Lagaxo, Lucrezia Favaro, Greta Petroni ed Adele Capiluppi, anche la formazione maschile ottiene un ottimo piazzamento con Alessandro Bregni, Lorenzo Vigilante, Giorgio Bottaretto e Diego Del Torto. Da sottolineare tanti ottimi piazzamenti e tanti record personali ottenuti da Lara D’Allestro, Zoe Giusti, Sofia Sforza, Emma e Noemi Murgia, Angelica Lombardi, Ginevra Bulleri, Virginia Petralli, Sara Bregni, Emma Riela, Alice Costa, Davide Farnetani, Alessandro Cini, Alessio Garbini, Samuele Ulivi, Stefano Forti, Andrea Arrighi, Christian Ciardelli, Gregorio Frediani, Tommaso Alderigi, Mattia D’Andrea, Lorenzo e Christian Nocchi, Dario Meucci, Luca Barbani, Simone Ramaccini.

La dirigenza si complimenta con i tecnici per l’ottimo lavoro svolto sempre nell’ottica di rispettare i tempi di maturazione di ogni giovane atleta senza affrettare la loro crescita sportiva guardando ad obiettivi a lungo termine che stanno dando ottimi frutti con gli atleti più grandi. In particolare ringrazia per l’impegno profuso e la dedizione i tecnici Riccardo Busoni, Federica Della Tommasa, Alessio Coppola e Marco Rosellini inoltre i ringraziamenti vanno alle società Gesport di Cascina ed ABC Sport Pisa che hanno messo a disposizione le splendide piscine di Cascina e Pisa per gli allenamenti di tutti questi ragazzi.