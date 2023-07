Festival dei Giovani 2023: ricco il medagliere della Billi Masi

E' positivo il bilancio dei canottieri della Billi Masi alla chiusura della 34° edizione del Festival dei Giovani, la più importante manifestazione di canottaggio a livello nazionale per atleti di età compresa tra i 12 e i 14 anni, conclusa nella classifica generale con 203 punti totali che hanno consegnato alla società pisana un 56° posto su 138 società partecipanti.

Ben 15 sono state le medaglie conquistate dai ragazzi del gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco di Pisa. Venerdì 30 giugno, nella prima giornata di gare finita in anticipo causa maltempo, si è già festeggiato un oro: quello di Maria Chiara Bellani nel Singolo Cadetti Femminile. Bronzo per Azzurra Martirani nella stessa categoria di gara e ancora un bel terzo posto per il Doppio Cadetti Maschile dove Gabriele Mariottini ha gareggiato insieme a Stefano Della Rossa della Canottieri Limite.

Ma è stato sabato 1° luglio, secondo giorno di competizioni, a stabilire il record di medaglie ottenute dalla Billi Masi: sette volte sul podio, per tre ori, tre argenti e un bronzo. La mattina si è infatti chiusa con il primo posto di Gabriele Mariottini nel Singolo Cadetti M e il primo posto di Maria Chiara Bellani e Azzurra Martirani nel Doppio Cadetti F: le due ragazze hanno replicato il risultato nel pomeriggio con il Quattro di Coppia Cadetti F Toscana, in barca insieme ad Anna Ricci e Arianna Marconcini (Pontedera SC).

Le altre medaglie della giornata sono state di Gaia Cancellieri, argento nel Singolo 7,20 Allievi B2F, Edoardo Carli e Leonardo Cei, rispettivamente argento e bronzo nel Singolo 7,20 Allievi C M e del 4 di Coppia Cadetti M Toscana, dove Gabriele Mariottini ha portato a casa un argento insieme a Lorenzo Carlo Giuntini e Massimo Giani del (Pontedera SC) e a Matteo Giuntini (VVF Tomei).

Domenica 2 luglio le ultime soddisfazioni sono tutte arrivate dal Doppio o dal Quattro di Coppia: l’ormai consolidato quartetto al femminile composto da Maria Chiara, Azzurra, Anna e Arianna ha conquistato un argento nel Quattro di Coppia Cadetti F, mentre dal Quattro di Coppia Cadetti M - in cui Gabriele ha gareggiato con la stessa formazione del giorno precedente - è arrivato un bronzo. Gaia Cancellieri e Alice Nannipieri hanno vinto un argento nel Doppio Allievi B2F, Edoardo Carli e Leonardo Cei sono saliti sul gradino più alto del podio nel Doppio Allievi C M, così come ha fatto Artem Zinovyev nel Quattro di Coppia Allievi C M: con lui, Salvo Sorrentino (Lazio CC), Pietro Buoni (Canottieri D’Aloja) e Leonardo Chegia (Orbetello SC).

Soddisfatto della tre giorni lombarda l’allenatore Alessandro Simoncini: "I risultati sono stati ottimi, così come tutta la preparazione che ci ha portati a raggiungerli. Ci siamo infatti anche posizionati sesti nel trofeo Mondelli, svoltosi sempre all’interno di questa bella cornice del festival, che tiene conto dei risultati in percentuale al numero di atleti presentati: un numero che misura la costante bontà del lavoro del nostro settore giovanile. Vorrei inoltre fare un plauso alla Federazione Italiana Canottaggio e alla Canottieri Varese per l'ottima organizzazione di questa edizione del Festival dei Giovani, capace di coinvolgere così tanti giovanissimi sportivi in un unico raduno".