Bottino ricco di medaglie per gli atleti della Billi-Masi impegnati a San Miniato

Grande giornata di gare e di successi ieri, domenica 6 marzo, a San Miniato per gli atleti della Billi-Masi: al Bacino Remiero di Roffia tutti i canottieri hanno portato a casa almeno una medaglia. Questi i risultati: oro nel Doppio Cadetti M per Elia Pellegrini e Matteo Pratelli, oro nel doppio Junior (U19) M per l'equipaggio formato da Nicola Mancini (Canottieri Pontedera) e dall'atleta della Billi-Masi Leonardo Pioli; oro nel Quattro di Coppia Senior A F per l’equipaggio composto da Isabella Bianchi e Alice Pettinari (Canottieri Pontedera), Paola Piazzolla (Billi-Masi) e Arianna Noseda (Fiamme Rosse). E ancora argento nel Singolo Cadetti M per Dario Magini e nel Singolo Pesi Leggeri F per Paola Piazzolla e Bronzo nel Doppio Ragazzi (U17) M per Leonardo Marrocchelli e Samuel Fedeli.

Soddisfatto Alessandro Simoncini: "I risultati sono stati decimati dal mancato svolgimento di alcune gare che sono state sospese, ma quelle effettuate sono andate bene. Purtroppo la selezione in singolo per Leonardo Pioli non è andata come speravamo: si tratta di una specialità in cui, al momento, non riesce ancora ad esprimere le sue qualità. Poi però Leo si è riscattato vincendo l’oro nel doppio junior con Mancini (Canottieri Pontedera). Bene il settore giovanile che sta migliorando ulteriormente grazie all’impegno dello staff che sta facendo un ottimo lavoro. Come sempre fondamentale è stato il supporto dei genitori dei ragazzi cui va il grazie più grande di tutta la società".