La Canottieri Arno debutta nel Campionato italiano Maratona 2022 a Udine

Lo scorso 12-13 marzo si è tenuto, nel il bacino di San Giorgio di Nogaro (UD), il Campionato Italiano di Maratona di Canoa, debutto ufficiale della stagione agonistica 2022 a cui ha partecipato la squadra della Società Canottieri Arno guidata dall’allenatore Giacomo Marazzato. Due i giorni di competizione per consentire agli atleti di gareggiare sia in K1 che in K2, su distanze che variavano, a seconda della categoria, dagli 8 km della categoria Cadetti B, ai 24 km della categoria senior maschile. Il percorso prevede il giro ad anello da 3,8 km da ripetere in circuito a seconda delle categorie, con trasbordo di circa 80m, tratto da percorrere “di corsa” con la canoa in spalla.

Gli atleti della società pisana si sono distinti per i buoni risultati ottenuti. Nella categoria junior (17-18 anni) hanno gareggiato in K2 gli atleti Enrico Donatelli, fresco di ritiro con la nazionale di categoria, e Matthew Maglia, che hanno sfiorato il titolo lottando per tutti i 16 km della gara con gli avversari della Polisportiva Verbano, guadagnando infine il secondo posto sul podio. I giovanissimi della categoria Cadetti B (14 anni) hanno gareggiato sia il sabato che la domenica cimentandosi nella gara di 8 km sia in K1 che in K2. In K1 troviamo Francesco Campus, Tommaso Burchi e Aurelio Salvadori arrivati rispettivamente 30°, 31° e 39°; peccato per Alessandro Doveri che dopo una caduta in acqua non è riuscito a riprendere la gara. Ottimo risultato per l’equipaggio di Campus e Salvadori che arrivano al 4º posto a un soffio dal podio. L’Burchi-Doveri purtroppo non riesce a terminare la gara. Da evidenziare che in questo tipo di disciplina gli arrovesciamenti sono frequenti e non è semplice arrivare a concludere la gara. Gli atleti Chantal Maglia e Juan Brenes hanno partecipato in K2 misto nella categoria Senior (18-34 anni) cimentandosi nella gara di 20 km e arrivando al 6° posto.

Infine troviamo gli atleti della categoria Master (dai 35 anni in su). Miglior risultato per Sara Manca che si aggiudica il titolo Italiano Maratona 2022 nella categoria Master A femminile. L’atleta Stefano Carlesi ha partecipato sia alla gara in K1 Master A, ottenendo il 3° posto sul podio, sia alla gara in K2 Master B con il compagno di squadra Marco Manca arrivando sempre al 3° posto. Nella categoria Master G ha gareggiato Stefano Madrigali arrivando 4° nella prova di 12 km. Ottimo inizio di stagione per la Società Canottieri Arno. Prossimo appuntamento per gli atleti pisani il Campionato Italiano di fondo che si svolgerà il 3 aprile all’Idroscalo di Milano.