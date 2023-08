Grandi soddisfazioni per la Canottieri Arno nelle ultime gare regionali della stagione

Si chiude a Massarosa, in provincia di Lucca, con la gara regionale sui 200 metri e la CanoaGiovani 2000 metri la stagione delle competizioni regionali di canoa con l’ultimo appuntamento andato in scena domenica 30 luglio. Gli atleti della Canottieri Arno, orfani del settore agonistico impegnato nella preparazione dei campionati italiani a Castel Gandolfo del prossimo 4-6 agosto, danno prova di un ottimo livello individuale e di squadra.

Spicca, su tutti, la prima medaglia d’oro in K1 Senior di Niccolò Ricardi che vince e convince con un crono di 39”55 al termine di una gara dominata. Torna altre due volte a podio Ricardi, prima nel K4 Senior insieme a Giacomo Marazzato, Giacomo Pigatto e Stefano Carlesi che ottengono il secondo posto e successivamente nel K2 Senior insieme a Stefano Carlesi che ottengono il terzo posto, seguiti dall’inedito K2 Senior Marazzato-Pigatto che chiudono ai piedi del podio. Nota di merito, infine, per Stefano Carlesi che conquista l’oro nel K1 Master B.

Rispondono presente anche gli atleti più giovani della Canottieri Arno che portano a casa buone prestazioni e molti podi. Alessandro Fagiolini ottiene l’argento nel K1 4.20 Allievi B, mentre Sofia Carmina e Giorgia Dettori vincono rispettivamente l’oro e l’argento nel K1 4.20 Allievi B. Le due giovani atlete pisane guadagnano anche l’oro nel K2 5.20 Allievi B. Ottima prova anche per Lorenzo Magni che termina al secondo posto la sua gara K1 Ragazzi. Nella distanza più lunga dei 2000m, Alessandro Fagiolini vince la medaglia d’oro nella categoria K1 4.20 Allievi B, così come Sofia Carmina nel K1 4.20 Allievi B, mentre Giorgia Dettori è seconda nella medesima categoria.

Molto soddisfatti Riccardo Marazzato ed Eleonora Pecunioso, allenatori di Allievi e Cadetti, che commentano: "Per quanto riguarda le gare regionali, è stata complessivamente una buona stagione che oggi si conclude con delle buone prestazioni messe in campo dai giovani atleti e dalle giovani atlete. Ora è il momento di ricaricare le batterie durante la breve pausa estiva per poi farci trovare pronti all’appuntamento conclusivo della stagione: la finale nazionale di CanoaGiovani e il Meeting delle Regioni dall’8 al 10 settembre a Caldonazzo, in provincia di Trento". Un ringraziamento speciale della Canottieri Arno va al main sponsor Forti Holding e agli sponsor 50Canale, Autopratiche Castellani, Cortesi Impianti, Devitalia, Possenti Impianti e Tailorsan per il loro supporto.