Risultati prestigiosi per la Canottieri Arno nel memorial 'Paolo D’Aloja'

Inizia in modo fantastico la stagione dell’agonismo del canottaggio pisano. Si è disputato questo fine settimana a Piediluco (Terni) la 36° edizione del Memorial 'Paolo d'Aloja', manifestazione di apertura della stagione internazionale in Italia, che ha visto protagonista Emma Cuzzocrea della Canottieri Arno Pisa nel due senza con Giorgia Sciattella della Tevere Remo. Emma Cuzzocrea, allenata da Nicola Iannucci, ha raggiunto il primo posto sul podio umbro battendo equipaggi internazionali quali la Grecia e l’Ucraina. Nella stessa gara si è distinta anche Matilde Orsetti, al suo primo anno in agonismo, chiamata a gareggiare con gli equipaggi juniores, ha conquistato il quarto posto.

Gli atleti della Canottieri Arno avevano già fatto vedere la loro preparazione il primo fine settimana di aprile al Primo Meeting Nazionale, sempre sul lago di Piediluco. Inoltre Clara Massaria, oltre all’argento nel quattro senza Senior femminile, conquista anche quello nel due senza Senior femminile; Emma Cuzzocrea, argento nel due senza, è bronzo nel quattro senza; Francesco Carrara, Andrea Martelli, Diego Galletti e Tommaso Simoni conquistano bronzo il quattro di coppia Ragazzi maschile. "Tra scuola e allenamenti, a ritmo serrato - fa sapere la società pisana -, ma con tante soddisfazioni e sport 'buono', i ragazzi del canottaggio pisano si stanno preparando per il Secondo Meeting Nazionale e gli Europei che si svolgeranno a maggio. In bocca al lupo!".