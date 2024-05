Primavera di grandi successi per An Kei Karate

Che fossero forti si sapeva già. La società sportiva An Kei Karate negli ultimi anni ci ha abituato spesso a far parlare di sé diventando non solo realtà fortissima del karate pisano ma soprattutto la società sportiva più titolata in Toscana. Gli agonisti, seguiti dal Maestro Andrea di Gesù e gli allenatori Luigi Spano e Micol Meucci, conoscono il valore della dedizione e del sacrificio e grazie a ciò hanno alzato il loro livello mettendosi in gran mostra anche in questa stagione in due eventi primaverili di grande prestigio. Nel weekend del 20 e 21 aprile si è tenuta la 17° Coppa Italia a Granarolo dell'Emilia (BO) dove hanno preso parte 6 atleti.

I partecipanti Bagnoli Sveva, Di Donato Serena, Masse Ludovica, Poli Alessia, Fiaschi Azzurra e Maharjian Ayush non si sono risparmiati nella specialità Kumite (combattimento) ottenendo 3 medaglie d’oro e 1 medaglia d’argento. Ulteriori risultati sono arrivati nella specialità Kata (forma) ottenendo così 2 medaglie di bronzo nelle rispettive categorie.

Se però un proverbio italiano dice 'chi si accontenta, gode', questo non vale assolutamente per questi ragazzi. Una grande sfida ha avuto luogo a Ferrara nei giorni 11-12 maggio con 1316 partecipanti, 96 clubs, 8 nazioni, 50 squadre: il 16° International Karate Championship for Clubs e il 1° International Karate Championship for Kids, è stato veramente un grandissimo evento, di quelli di cui si nutrono gli agonisti, dove la paura fa spazio al coraggio, alla voglia di tenere alta la testa e di superare i propri limiti. Vi hanno preso parte: Bagnoli Sveva, Di Donato Serena, Masse Ludovica, Fiaschi Azzura, Maharjan Ayush, Carpentiere Biagio, Carpentiere Matteo, Vaccaro Valerio, Del Gaudio Mariagrazia, Sabadini Fernando, Frascarelli Matteo, Cardia Pietro e Ricci Francesco.

Nella specialità Kumite (combattimento) sono arrivate 2 medaglie d’oro con Maharjan Ayush e Di Donato Serena, 3 medaglie d’argento con Carpentiere Biagio, Carpentiere Matteo e Del Gaudio Mariagrazia e 1 medaglia di bronzo con Masse Ludovica, tutti nelle rispettive categorie. Altrettanti risultati di categoria sono arrivati nella specialità Kata (forma) con 2 medaglie d’oro per Ludovica e Valerio, 3 medaglie d’argento per Biagio, Ayush e Mariagrazia e 1 medaglia di bronzo per Sveva.

Un terzo posto Kumite a squadre è arrivato con il team composto da Sabadini Fernando, Frascarelli Matteo, Cardia Pietro e Ricci Francesco, mentre con la rappresentativa FIK Toscana, l'atleta di An Kei Karate Valerio Vaccaro ha ottenuto 1 primo posto kumite a squadre, 1 secondo posto kata a squadre e 1 terzo posto kata individuale, dimostrandosi ancora atleta di grande spessore e tra i più medagliati della competizione.

Il gruppo An Kei Karate, che si allena a Pisa presso la palestra Mithos il martedì e giovedì con orari 17:15-18:15 per i bambini fino, 18:15-19:15 per i ragazzi, 19:15-20:45 per gli adulti e 20:45-21:30 cinture marroni e nere, e presso la palestra delle scuole medie 'Fucini' nei giorni lunedì e mercoledì con orari 18-19 per gli agonisti e 19-20 per i senior, sarà impegnato nel mese di giugno con un altro appuntamento targato FIK (Federazione Italiana Karate) e con i

consueti esami di passaggio di cintura che attesteranno il duro lavoro annuale di tutti i ragazzi.