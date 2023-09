Termina la stagione della canoa: per la Canottieri Arno arrivano 5 medaglie

Si conclude la stagione agonistica per allievi e cadetti della Canottieri Arno sezione Canoa impegnati nel week end del 9 e 10 settembre a Caldonazzo (Trento) nel doppio appuntamento della Finale CanoaGiovani e del Meeting delle Regioni. Buone prestazioni per i giovani atleti in entrambe le manifestazioni, che li vedono arricchire il palmares stagionale con la medaglia d’oro conquistata da Carmina Sofia nel K1 4.20 200m Allievi B F, l’argento di Fagiolini Alessandro nel K4 200m Open Allievi con un equipaggio intrasocietario e i tre bronzi di Dettori Giorgia e Carmina Sofia nel K2 5.20 200m Allievi B F, Baldacci Elena nell K1 4.20 200m Allievi A F e Fagiolini Alessandro nel K1 4.20 200m Allievi B M. Buone prove anche per Dettori Giorgia che ottiene il 5° posto nel K1 4.20 200m Allievi B F e Baldacci Elena che è 6° nel K4 200m Open Allievi con un equipaggio intrasocietario.

Gli atleti pisani, poi, rispondono presente anche alla chiamata a rappresentare la regione Toscana nel Meeting delle Regioni. Fagiolini Alessandro è 5° sul K4 8.50 2000m Allievi B M del Comitato Regionale Toscana (CRT) e 5° nella staffetta K1 4.20 Allievi B M, Carmina Sofia e Dettori Giorgia sono 6° sul K4 8.50 2000m Allievi B F del CRT, 7° sul K4 8.50 200m Allievi B F e 4° sul K2 5.20 200m Allievi B F, Dettori Gaia è 5° sul K2 200m Cadetti A F del CRT. Menzione speciale poi per Fagiolini Alessandro che con il K4 8.50 200m Allievi B M del CRT ottiene un 5° posto funestato dalla rottura del timone a pochi metri dal traguardo. Nonostante l’imprevisto, gli atleti toscani hanno dimostrato ottima maturità e sportività rientrando nel campo gara e concludendo comunque la competizione.

Esprimono soddisfazione gli allenatori Riccardo Marazzato e Eleonora Pecunioso, a capo della spedizione pisana. "Ci tengo a complimentarmi con tutti i nostri giovani atleti che hanno gareggiato al meglio delle loro possibilità" commenta Eleonora Pecunioso. "Al di là delle medaglie che coronano le prestazioni degli atleti, è confortante vedere i ragazzi e le ragazze impegnarsi, dare il loro massimo e non abbattersi di fronte agli imprevisti che possono accadere durante una gara". "È stata una stagione lunga e ricca di soddisfazioni" aggiunge Riccardo Marazzato. "Gli atleti e le atlete che abbiamo il piacere e la responsabilità di allenare dimostrano nelle gare che l’impegno e la dedizione pagano. Vederli faticare, sudare, ma poi sorridere all’arrivo ripaga gli sforzi di allenatori e genitori che seguono i ragazzi e le ragazze durante tutto l’anno". Appuntamento all’anno prossimo, quindi, per la nuova stagione agonistica di Allievi e Cadetti.