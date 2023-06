Medaglie e soddisfazioni internazionali per la Canottieri Arno

Nel weekend dal 16 al 18 giugno si è svolta la gara internazionale di canoa velocità nella località di Auronzo di Cadore (Belluno), ormai tappa abituale della Canottieri Arno nel tour de force che contraddistingue il mese di giugno, dove si svolgono gare quasi ogni fine settimana. Nonostante la presenza di selezioni nazionali straniere, i rossocrociati sono riusciti comunque a distinguersi e ad ottenere importanti piazzamenti e medaglie.

Sulla distanza dei 1000m sono importanti, nella categoria senior, i risultati di Niccolò Ricardi e Enrico Donatelli, che riescono a raggiungere la finale B in K1 e la finale in K2, mentre nella categoria ragazzi vanno citate le prestazioni del K4 composto da Burchi, Salvadori, Campus e Giari e del K2 Doveri-Gazzotti; entrambi gli equipaggi sfiorano le finali di categoria solo di pochi secondi. Da segnalare anche la prestazione di Nicole Grassi che ottiene un’ottima semifinale. Le maggiori soddisfazioni della giornata, però, arrivano nella categoria Junior dove Giovanna Andreotti riesce a posizionarsi terza in K1 e dove Matthew Maglia, in equipaggio misto con gli atleti del Bardolino e della Sestese, conquista l’oro nel K4 in una gara dominata.

Sui 500m Maglia si ripete ottenendo l’argento nel K4 junior, mentre il K4 senior misto composto da Andreotti, Donatelli, Ricardi e Maglia ottiene un ottimo terzo posto. Sempre nella categoria Senior l’equipaggio misto composto da Ricardi e Andreotti ottiene l’ottava posizione finale mentre, nella categoria ragazzi, il K4 e il K2 prima citati non trovano la finale di pochissimi decimi. Sulla breve distanza dei 200m le grandi prestazioni per gli atleti della Canottieri Arno continuano. Andreotti nel K1 Junior conquista il bronzo mentre Maglia, in equipaggio misto con Dalla Rosa del CK Sestese, conferma il suo grande periodo di forma con un altro argento.

Da sottolineare anche i risultati ottenuti nella categoria ragazzi dove il K4, dopo aver sfiorato la finale sia nei 1000 che nei 500, riesce ad ottenere la finale e a classificarsi nono. Il K2 Doveri-Gazzotti, invece, sfiora ancora una volta la finale mentre il K2 misto Giari-Grassi ottiene un’importante semifinale. Amara, invece, la finale del K4 misto di Burchi, Salvadori, Grassi e Gazzotti: quarto posto ad una manciata di decimi dal podio. A concludere il weekend di gare c’è la distanza dei 5000 metri dove per la società pisana spicca il risultato di Maglia e Donatelli nel K2 Senior dove registrano il secondo tempo in una gara estenuante fisicamente e mentalmente e per gran parte del tempo condotta.

Soddisfatti di queste prove gli allenatori Riccardo e Giacomo Marazzato, che adesso pensano già al prossimo appuntamento: i Campionati regionali sui 1000 e 500 metri di Torre del Lago i prossimi 1 e 2 luglio. Un ringraziamento speciale al main sponsor Forti Holding e agli sponsor 50 Canale, Autopratiche Castellani, Cortesi Impianti, Devitalia, Possenti Impianti e Tailorsan per il loro supporto.