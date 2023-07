Lo spettacolo al Santa Barbara è più forte del gran caldo e in 170 si giocano i punti per il campionato motocross

Una buona riuscita nonostante gli scettici che, a causa delle alte temperature climatiche, vedevano il secondo weekend di luglio come un vero e proprio ostacolo. Seppur condizionata dal caldo, per fortuna mitigato da un leggero venticello che a tratti regalava un attimo di sollievo, gli orari sono stati rispettati come da programma e il crossodromo Santa Barbara di Ponte a Egola ha retto bene, soprattutto grazie all'ottima cura del terreno da parte dello staff organizzativo, a capo del quale vi è sempre l’attento presidente Giorgio Sardi, e alla brillante direzione gara di Fabio Lami.

Percorso come sempre ben curato e pronto ad accogliere le numerose partenze che nel corso della giornata si sono succedute fino al tardo pomeriggio, permettendo così a tutti i piloti di divertirsi come ormai accade su questo circuito pisano. Fra qualifiche e giri di manche, la giornata è volata via e alla fine il cronometro e le bandiere a scacchi hanno espresso i nomi dei vincitori: in categoria MX1 classe Expert questa volta l'ha spuntata Christian Cherubini (Kawasaki - Torre della Meloria) lasciando al pilota locale vincitore della seconda manche e capoclassifica Marco Pioli (MC Pellicorse - Husqvarna), il secondo posto assoluto e un ritiro in gara uno.

Doppia vittoria di manche per Luca Cardaccia (Ktm - Motor's Club Panicale) tra i Fast MX1 dove precede sul podio rispettivamente il capofila in graduatoria Leonardo Lazzeri (Kawasaki - A.M. Aretina) e Andrea Cicogni (Ktm - La Rocca). Manuel Iacopi (Yamaha - Tuscania) rientra dalla trasferta pisana a punteggio pieno nella Elite MX2, mentre in classe MX12 Expert è Francesco Ranieri (Ktm - Tuscania) il mattatore grazie a due vittorie di manche che gli permettono di precedere sul podio Giacomo Ciani (Husqvarna - Megan Racing) e Maicol Azzarello (Honda - Costa Ovest). Tommaso Cape (Husqvarna - La Rocca) è il protagonista assoluto della MX2 Fast, dove precede sul podio Andrea Cipriani (Ktm - Megan Racing) e Iacopo Fabbri (Ktm - A.M. Aretina).

Nel gruppo dei Veteran MX1 è il rappresentante locale Pierluigi Bandini (Husqvarna - Pellicorse) a dettare legge imponendosi in entrambe le finali, sempre davanti a Gionni Taras (GasGas - Sparks Reggello) e l'esperto endurista Emanuele Minucci (Husqvarna - Valdibure Pistoiese). Il pilota gigliato David Liardi (Ktm – Gaerne) ha centrato la vittoria di giornata tra i Veteran della MX2, dove Simone Lorenzoni (Honda – Torre della Meloria) ha conquistato la posizione d’onore sul podio grazie anche all’affermazione in gara uno e al secondo posto in gara due. Terzo gradino per Swan Maurizi (Husqvarna – Ravenna) con due terze piazze.

Giorgio Berri (Ktm – Megan Racing) festeggia la vittoria assoluta con due affermazioni di manche tra i Challenge della MX1, dove precede Alessio Piras (Kawasaki – Follonica) e Andrea Cristofani (Suzuki – Innovation Racing Team), mentre in MX2 è Fabrizio Morotti (Husqvarna - Pellicorse) ha tenere alti i colori del Moto Club Pellicorse, aggiudicandosi l’assoluta di giornata in ragione di un quarto e un primo posto nelle due finali. Al suo fianco sul podio Alessio Nannicini (Honda - Sparks Reggello) e Alessandro Arzilli (Husqvarna – Scorpioni) giunti rispettivamente secondo e terzo. Nella classe Femminile è Chiara Rinaldi (Ktm - Pellicorse) ad imporsi su Federica Piantamori (Yamaha – Spoleto.

Si continua con la 125 Senior dove il capoclassifica Vittorio Villani (Husqvarna - Tuscania) stacca la vittoria di giornata in ragione di un secondo e un primo di manche, precedendo così il vincitore di gara uno Nicola Matteucci (GasGas - Megan Racing) e Cosimo Bellocci (Yamaha - Pellicorse). Nella ottavo di litro Junior Gabriele Barbieri (Husqvarna - Pellicorse) comanda in casa staccando la vittoria assoluta con un secondo e un primo posto e avvicinandosi al leader Davide Brandini (Ktm - Erresse) giunto secondo davanti ad Alessandro Traversini (Ktm - La Rocca) rispettivamente il secondo e terzo posto assoluto.

In classe 85 Senior il capofila in campionato Fabrizio Orsi (Ktm - Megan Racing) taglia il traguardo due volte primo, facendo sua la tappa pisana ai danni di Enea Alamanni (Yamaha - Megan Racing) e Sebastian Tamagnini (Husqvarna - Pellicorse) giunti rispettivamente secondo e terzo di giornata. Nel raggruppamento degli Junior è Riccardo Burrini (Ktm - Trasimeno G. Capecchi), pur non guadagnando punti per il campionato toscano, a centrare la vittoria sommando un secondo e un primo posto di manche, ma Federico Sartini (Ktm - Erresse), che è in testa alla graduatoria, raccoglie il massimo dei punti davanti a Lorenzo Montagni (GasGas - Pellicorse) finiti rispettivamente al secondo e terzo posto assoluto.

Si chiude la bella carrellata di protagonisti di classe con il leader del campionato Nicolas Baldini (Ktm - MR Jump MX Racing) vincitore su Gedeone Ranieri (Ktm - Pardi Racing) e Lorenzo Collura (Husqvarna - Versilia Corse) secondo e terzo sul podio di giornata. Giulio Giomi (Husqvarna - Tuscania) è leader di campionato e vincitore di questa prova pisana su Cosimo Santi (Ktm - Pellicorse) e Enea Baracani (Ktm - Pellicorse).