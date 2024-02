Successi e conferme per l'An Kei Karate: alla Coppa Toscana arrivano 16 medaglie

La società An Kei Karate si conferma un punto di riferimento solido per lo sport pisano. Ottima la performance della squadra alla Coppa Toscana, riservata alle categorie da Cadetti a Veterani, svoltasi a Tavernelle val di Pesa lo scorso 28 gennaio.

La squadra ha portato sul podio tutti i suoi atleti iscritti alla competizione e ha conquistato così un bottino di 16

medaglie, classificandosi seconda nella specialità Kata e quinta nel Kumite. Tante conferme nelle categorie giovanili abituate ormai a salire sui gradini alti del podio in ogni occasione.

Buona la performance dei Veterani, recente scommessa della squadra, che ha deciso di dedicare spazio anche a chi decide di intraprendere questa disciplina in età avanzata, per apprendere anche tecniche di difesa personale.

In dettaglio questi i risultati della squadra:

- SPECIALITÀ KATA

Oro: A. Vaccaro

Argento: R. Cappai, A. Fiaschi, C. Gioffrè, F. Sabadini, V. Vaccaro

Bronzo: B. Carpentieri, M. Frascarelli, L. Masse, D. Ortu

- SPECIALITÀ KUMITE

Oro: F. Sabadini

Argento: M. Carpentieri, M. Frascarelli

Bronzo: B. Carpentieri, A. Fiaschi, V. Vaccaro

Prossimi appuntamenti saranno il Campionato Nazionale il 10 e l'11 febbraio seguito dal Campionato Mondiale per squadre. An Kei Karate si allena presso la palestra Mithos (martedì e giovedì) e la palestra dell'istituto 'Fucini' in

San Marco (lunedì e mercoledì), con corsi tenuti dal Maestro Andrea Di Gesù. Possibilità di avere una settimana di lezioni gratuite per bambini, ragazzi e adulti, per conoscere la squadra ed avvicinarsi alla disciplina del karate.