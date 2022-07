Gli atleti della Nuoto Uisp 2003 volano in vasca per i Campionati regionali esordienti

Durante la scorsa settimana si sono disputati i Campionati Regionali per le categorie giovanili Esordienti A & B nella splendida cornice della piscina Paolo Costoli di Firenze. I giovani nuotatori toscani si sono sfidati per tre giorni consecutivi e la Nuoto Uisp 2003 ha risposto presente all’appello portando ben 61 atleti in totale. Negli Esordienti A tantissimi ottimi risultati, come dimostrano i numerosi piazzamenti nei primi 10 atleti di: Del Torto Diego, Petroni Greta, Camiciotti Mathieu, Capiluppi Adele, Mori Leonardo, Tomasi Lorenzo, Bottaretto Giorgio, Favaro Lucrezia, comprese le componenti delle staffette femminili che, oltre all’ottimo piazzamento in gara individuale ottengono un bronzo nella 4x100 Stile Libero (Bevilacqua Matilde, Borciani Giorgia, Ferraro Giulia, Meucci Elisa) ed un argento nella 4x100 Mista (Borciani Giorgia, Sbrana Letizia, Bevilacqua Matilde, Meucci Elisa). Completa il quadro il Bronzo in gara individuale nei 100 farfalla di Bevilacqua. Non da meno sono stati i compagni di squadra che mostrano enormi progressi, un tifo ed un sostegno per i loro compagni invidiabile: Ulivi Samuele, Vigilante Lorenzo, Martellucci Aurora, Meucci Natalia, Guerriero Gabriele, Forti Stefano, Garbini Alessio, Benedetti Martina, Bentivoglio Matilde, Gagliardi Cecilia, Teoli Martina, Ciardelli Christian, Faugno Teo, Massei Giulio, Ciangherotti LauraMaria, Lo Iacono Giulia, Marianelli Aurora, Mingione Lavinia.

Per quanto riguarda gli Esordienti B si distingue Zambianchi Leonardo con il Bronzo nei 50 Rana, circondato dalle brillanti prestazioni di: Funel Bianca, Lasciafari Brando, Riela Emma, Rofrano Davide, Alderigi Tommaso, Arrighi Andrea, Esposito Andrea, Nocchi Christian, Nocchi Stefano, Turi Stefano, Alderigi Iacopo, Cassisa Anita Olga, Costa Alice, D’Andrea Mattia, Murgia Emma, Murgia Noemi, Cappelletto Jacopo, Meucci Dario, Carta Gabriele, Chini Nicola, Lombardi Angelica, Marinai Diego, Narducci Edoardo, Petralli Virginia, Paris Diego, Pugi Alberto, Volpi Eleonora. Menzione speciale va a quegli atleti che, per cause differenti, non hanno avuto modo di partecipare alla fase terminale della stagione ma che hanno sostenuto da casa i propri compagni: Ciriaco Claudio, Farnetani Davide, Giusti Zoe, Giachetti Emma, Cei Giulia, Frediani Gregorio, Ghignola Greta, Schiaroli Caterina, Iuppa Aron, Bindi Marcello, Beribè Michele, Bendinelli Gabriele, Milani Gaia Martina.

La società si reputa soddisfatta dei risultati sia della stagione in sé che di questo ultimo capitolo e ringrazia gli allenatori che lo hanno reso possibile: Busoni Riccardo, Colombini Alessia, Consani Kinzica, Federica Della Tommasa, Macchia Stefano, Coppola Alessio, Rosellini Marco e Montinaro Leonardo. Inoltre è da sottolineare il contributo delle società Gesport di Cascina ed ABC di Pisa che gestiscono non senza difficoltà gli impianti dove tutti gli atleti hanno la possibilità di allenarsi regolarmente. "Adesso è il momento di ricaricare le batterie in vista di una nuova ed entusiasmante stagione".