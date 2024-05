La Nuoto Uisp 2003 chiude al terzo posto il 'Memorial Matteucci'

Si è svolto nel weekend il trofeo nazionale 'Memorial Matteucci', nella splendida piscina olimpionica di Livorno; un trofeo ormai inserito da anni nel cartellone delle gare più importanti dalla stagione organizzato ottimamente dalla Società Livorno Aquatics.

In questo contesto, come avviene ormai da molti anni, la Nuoto Uisp 2003 ha partecipato con tutti i suoi atleti appartenenti alle categorie esordienti A ragazzi junior ed assoluti. Al Meeting erano presenti oltre 40 società provenienti da molte regioni ed ha visto la partecipazione di atleti medagliati a Mondiali ed Olimpiadi come Alberto Razzetti, Gabriele Detti, Sara Franceschi, Francesca Fangio, Matteo Lamberti e Matteo Ciampi.

I risultati non si sono fatti attendere, al termine delle gare sono state oltre 40 le finali conquistate ed un totale di 31 medaglie di cui 6 oro, 11 argento e 14 bronzo. Si aggiudicano l’oro nei 100 farfalla Matteo Lenzi classe 2002 fermando le piastre a soli 2 centesimi dal tempo limite per gli assoluti Italiani; Mattia Brambillasca classe 2007 nei 50 dorso oltre all’argento nei 100, doppiette per la giovane Elena Lagaxo nei 200 stile e 100 dorso oltre al bronzo nei 100 stile, per Matteo Bianucci nei 200 mx e nei 100 stile oltre all’argento dei 100 farfalla.

Si aggiudicano l’argento Asia Rossi nei 50 farfalla con un crono al di sotto del tempo limite per i campionati Italiani di Roma, così come Diego Salvini che nella finale dei 100 stile stacca il pass per gli Italiani e sale sul secondo gradino anche nei 50 stile, Matilde Bevilacqua ottimo argento nei 100 farfalla con il personale, Aurora Martellucci nei 200 rana, tra i giovani esordienti Angelica Lombardi nei 200 farfalla, Mattia Guarini nei 200 rana, Brando Lascialfari ed Andrea Arrighi nei 50 stile.

Salgono sul terzo gradino Elisa Meucci nei 200 farfalla, Alessio Ganetti nei 50 stile e farfalla, Diego Del Torto nei 400 stile, Alberto Mori nella finale dei 100 dorso, Giorgio Bottaretto nei 200 farfalla, tra gli esordienti Emma Murgia nei 100 e 200 dorso, Vera Lanatà nei 200 stile, Mario Gotta nei 200 dorso, Alessandro Cini nella finale dei 100 farfalla, Giovanni Sbragia e Marta Coppo nei 100 stile.

Hanno conquistato la finale Alice Costa, Alessandro Sonetti, Eleonora Volpi, Bianca Tremolanti, Noemi Murgia, Alessandro Righi, Alberto Pugi, Lorenzo Nocchi, Simone Ramaccini, Martina Teoli, Giorgia Borciani, Letizia Sbrana, Alice Lo Iacono, Vittoria Ceccotti, Ginevra Bulleri, Rei Berberi, Teo Faugno e Marcello Di Sacco.