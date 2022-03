La Nuoto Uisp 2003 è grande ai Campionati regionali: 8 titoli e 28 medaglie complessive

Sono terminati i Campionati regionali toscani organizzati dalla Federazione Italiana Nuoto svolti in due weekend nelle piscine di Livorno e Firenze, riservati alle categorie ragazzi, junior,cadetti e senior. Per la compagine arancione della Nuoto Uisp 2003 formata dal gruppo storico di Cascina e dai ragazzi della Società ABC nuoto di Pisa si erano qualificati ben 57 atleti per un totale di oltre 220 presenze gara ed i risultati non si sono fatti attendere. Infatti sono 28 le medaglie conquistate dai nuotatori pisani, con ben 8 titoli regionali conquistati e piazzamento in tutte le classifiche tra le prime 8 società con i senior ed i cadetti addirittura quinti ai piedi del podio per una manciata di punti.

Nel dettaglio delle gare in evidenza Matteo Lenzi nella categoria cadetti che sale 5 volte sul podio conquistando il titolo regionale nella gara dei 100 stile,2 argento e 2 bronzo nelle gare a farfalla e stile; nella gara dei 100 farfalla ottiene il personale e tempo limite per i Criteria Nazionali di Riccione. Il capitano Fabio Moni classe 1997 si è aggiudicato ben tre titoli regionali nei 100 stile e dorso e nei 50 stile oltre all’argento nei 50 dorso, confermandosi una realtà nel panorama natatorio toscano e non solo. Ovviamente non è stato a guardare il fratello Luca Moni classe 2000 che vince i titoli regionali nei 50 e 100 rana oltre a 2 bronzo nei 100 farfalla e 200 rana, inoltre si è aggiudicato il premio con la miglior prestazione assoluta in base al punteggio della tabella FINA con i 100 rana fermando il crono a 1'00''40 per 922 punti tabellari. Infine la rivelazione di questi campionati in casa cascinese, il giovane Lorenzo Guidotti classe 2008 che al debutto vince i 200 rana ed i 400 misti oltre a due argenti nei 200 misti e 100 farfalla. Anche il fratello Andrea Guidotti classe 2005 sale sul terzo gradino del podio nei 50 rana dopo essersi migliorato anche nella doppia distanza e nello stile libero. Ultimo ragazzo a salire sul podio è stato Lorenzo Rizzolo classe 2005 nella gara dei 1500 stile, dove giunge terzo ad un passo dall’argento ed inoltre stabilisce i propri personali nelle gare a farfalla. In evidenza Alessandro Sonetti classe 2004 che si ferma a pochi centesimi dal podio ma che centra la qualificazione per i criteria in 2 gare dello stile libero.

Tra le ragazze non possiamo che esaltare le prestazioni di Paola Gamba classe 2004, che si aggiudica ben 4 medaglie d’argento nelle gare dei 50 e 100 sia dello stile che della farfalla con tempi che le permetteranno la partecipazione ai Criteria Nazionali, cosi come la più giovane Giulia Meucci classe 2008 che si aggiudica il titolo di vice campionessa regionale sia nei 50 che nei 100 stile con i propri personali dopo averlo stabilito anche nella gara dei 200 stile. Doppietta di bronzo per Giulia Gianfaldoni classe 2005 nei 100 e 200 stile, sbriciolando tutti i propri record anche nelle distanze piu lunghe e nel dorso. Ultima medaglia conquistata dalle ragazze con la giovanissima Matilde Bertolone classe 2008 che, nonostante lo stop forzato per problemi fisici, si butta in acqua con grande grinta ed ottiene uno splendido bonzo nei 100 dorso .

Ma non sono state solo le medaglie a dimostrare la forza della squadra: anche gli ottimi tempi conseguiti da chi si è fermato per pochi decimi ai piedi del podio come le ragazze Emma Mazzoni, Asia Rossi, Veronica Pellegrini, Alice Lo Iacono, Dalila Marigliano, Valentina Righi, Nicole Funel, Martina Rossi, Lara Coppoli, Giorgia Timpano, Giorgia Manzo, Virginia Mattei, Matilde Corucci, Chiara Casini, Federica Palo, Matilde Turi, Anna Nieri, Virginia Mori. E i ragazzi Fabio Gargini, Andrea Giorgi, Tommaso Agostini, Luca Battistini, Yuri Beconcini, Mattia Brambillasca, Giulio Cerri, Mattia Cini, Luca Contini, Marcello Di Sacco, Niccolò Eredia, Giacomo Facca, Stefano Macchia, Andrea e Lorenzo Magagnini, Francesco Mallogi, Alberto Mori, Alessio e Francesco Nativitati, Tommaso Pannocchia, Giulio Rainaldi, Samuele Romei, Pietro Salvadori, Diego Salvini, Mirko Simoncini, Michele Teoli.

Ora per alcuni atleti della Nuoto Uisp 2003 restano i prossimi impegni dei Criteria Italiani invernali che si terranno a Riccione dal 25 marzo ed i Campionati assoluti nella stessa location ma a partire dal 9 aprile: gare che saranno riprese in diretta dalle telecamere della Rai. Grande soddisfazione nello staff tecnico della società composto dagli allenatori Alessio Rossi, Giorgio Abis, Riccardo Busoni, Alessio Coppola ed Andrea Meucci e tra i dirigenti che ringraziano le società Gesport P.D. di Cascina ed ABC Pisa, gestori delle relative piscine che nonostante il periodo drammatico che vivono le piscine a livello economico mettono a disposizione gli spazi per la preparazione di tutti i ragazzi; inoltre tutto lo staff composto dai preparatori della palestra Be Active di Cascina che curano la parte atletica e i fisioterapisti di Fisiomed di Fornacette .