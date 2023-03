Strepitosa prestazione della Nuoto Uisp 2003 ai Campionati regionali femminili

Sono terminati i Campionati regionali invernali toscani sezione femminile organizzati dalla Federazione Italiana Nuoto nella piscina Rosi di Livorno, riservati alle categorie ragazze, junior, cadetti e senior. Per la compagine cascinese si erano qualificate ben 31 atlete per un totale di oltre 100 presenze gara ed i risultati non si sono fatti attendere: infatti sono 13 le medaglie conquistate dalle nuotatrici con 8 titoli regionali e piazzamento in tutte le classifiche tra le prime 8 società, con le juniores addirittura quinte, ai piedi del podio per una manciata di punti.

Protagonista assoluta la quindicenne Giulia Meucci, che si aggiudica 6 medaglie di cui 5 d’oro, diventando campionessa regionale nei 50, 100, 200 stile e nei 50 e 100 farfalla, a cui si aggiunge il bronzo invece nei 200 misti che ne conferma la versatilità. In tutte queste gare ottiene il pass per i prossimi Criteria Giovanili Italiani di Riccione con tempi che la pongono ai vertici della classifica nazionale dello stile libero. Non da meno la veterana Paola Gamba, classe 2004, che si aggiudica il titolo nei 50 e 100 stile, la medaglia d’argento nei 50 farfalla ed il bronzo nei 100 farfalla con tempi strepitosi che le permettono la partecipazione ai prossimi Campionati Italiani Assoluti di aprile nelle gare veloci dello stile e della farfalla.

L’altro titolo regionale se lo aggiudica la giovanissima Matilde Bevilacqua, classe 2010, con una favolosa gara dei 100 farfalla dominata sin dalle prime bracciate con il suo miglior crono di 1’06”30 che la pone tra le migliori 10 nella classifica stagionale italiana. Bevilacqua si migliora anche nelle altre gare ottenendo così il pass per i Criteria italiani. Si ferma invece a pochi centesimi dal titolo, conquistando l’argento, Matilde Bertolone - classe 2008 - nei 50 dorso, ma si migliora nella doppia distanza e compie un grande salto di qualità nelle gare a stile dove si piazza per pochi decimi ai piedi del podio. Anche Matilde stacca il pass per il suo debutto ai prossimi italiani.

Capitolo a parte le staffette, dove lo spirito di squadra è emerso in maniera prorompente con ottime prestazioni culminate con l’argento nella prestigiosa 4X100 stile juniores composta da Giulia Meucci, Matilde Bertolone e due clamorose frazioni da parte di Asia Rossi ed Emma Mazzoni che portano il quartetto sul prestigioso podio regionale con il tempo di 3’55”40, nuovo record sociale. Sono state oltre 80 le prestazioni personali migliorate da tutte le altre atlete della compagine arancione a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto dallo staff e dalle atlete che con impegno e sacrificio si dedicano a questo sport riuscendo ad incastrare allenamenti in acqua in palestra senza tralasciare lo studio dove riescono ad eccellere: la società rivolge i complimenti a Borciani, Casini, Coppoli, Corucci, De Masi, Ferraro, Funel, Gagliardi, Ghignola, Gianfaldoni, Gotta, Gronchi, Lo Iacono, Lorenzi, Manzo, Marigliano, Martellucci, Mattei, Meucci E., Pellegrini, Profili, Righi, Rossi M., Sbrana, Teoli e Turi.

In attesa nel prossimo weekend della sezione maschile, la dirigenza esprime grande soddisfazione e ringrazia le ragazze e lo staff tecnico, composto dagli allenatori Riccardo Busoni, Giorgio Abis, Federica Della Tommasa, Alessio Coppola, Alessio Rossi ed Andrea Meucci e le società Gesport di Cascina ed ABC Sport di Pisa, gestori delle piscine che - nonostante le enormi difficoltà - mettono a disposizione gli spazi per la preparazione di tutti gli atleti, insieme alla palestra Be Active di Cascina con i tecnici Marta Malorgio e Matteo Benedetti che cura i tesserati per la parte a secco.