Bottino ricco per la Nuoto Uisp 2003 nei Campionati Regionali

Durante la scorsa settimana si sono disputati i Campionati Regionali per le categorie junior, cadetti e senior nella piscina olimpionica di Livorno. La Nuoto Uisp 2003 ha risposto presente all’appello portando ben 35 atleti in totale e classificandosi al 6° posto tra i Cadetti, al 7° tra i Senior ed al 9° posto tra gli Juniores, conquistando ben 16 medaglie e 4 titoli Regionali. Nel dettaglio spettacolare Paola Gamba, classe 2004, che si aggiudica due titoli di Campionessa Regionale nelle gare veloci dello stile libero e sale due volte sul secondo gradino anche nei 50/100 farfalla staccando il pass per i prossimi Campionati Italiani giovanili di Roma in ben tre gare. Altro titolo regionale se lo aggiudica Matteo Lenzi classe 2002 nei 50 stile e non contento vince un argento nei 100 stile ed un bronzo a pochi centesimi dall'oro nei 100 farfalla, ed anche lui in tutte queste tre gare ottiene i tempi limite per Roma. Sorprendenti le gare di Giulia Gianfaldoni classe 2005 che contro atlete di un anno più grandi ottiene tre medaglie tutte nello stile libero con l'argento nei 200 e due bronzi nei 50 e 100 stabilendo i propri record personali; sempre tra i 2005 spettacolare bronzo di Lorenzo Rizzolo nei 1500 stile libero che dopo aver sfiorato le medaglie in altre gare con una gara tutta cuore rimonta negli ultimi metri fino a toccare la piastra al terzo posto con il proprio record personale .

Capitolo a parte merita il veterano Stefano Macchia, classe 97, che tornato a gareggiare ai regionali sale tre volte sul podio in gare individuali 50 farfalla,100/200 stile ed altre due volte nelle staffette, contribuendo al successo della compagine arancione. Nel capitolo staffette che finalmente dopo tre anni di stop causa covid sono state inserite nel programma gare, strepitosa vittoria della 4x100 mista maschile formata da Fabio e Luca Moni, Matteo Lenzi e Stefano Macchia con un tempo totale molto interessante, non da meno il secondo posto a soli 3 centesimi dall'oro della 4x100 stile maschi dopo una rocambolesca gara a causa della rottura del blocco di partenza costringendo la formazione cascinese a ripetere la gara in solitario ma fornendo una prestazione eccezionale con Fabio e Luca Moni, Stefano Macchia ed un formidabile Alessio Nativitati .

Non da meno sono stati i compagni di squadra che mostrano enormi progressi, come Alessandro Sonetti che sfiora il podio in tre gare ma che ottiene il pass per Roma, Andrea Guidotti ottimo nella rana, Fabio Gargini ed Andrea Giorgi nei 1500 SL, Asia Rossi che si migliora notevolmente, grosso contributo alle staffette da parte di Alice Bigongiali,Chiara Casini, Dalila Marigliano, Martina Rossi, Veronica Eva Pellegrini, Mirko Simoncini, Leonardo Ricci, Francesco Malloggi; senza dimenticare le prestazioni di Tommaso Agostini, Lorenzo Bucchioni, D'Allestro Luigi , Alessio Feminò, Andrea Magnini, Giulia Carnevale, Alice Facca, Ginevra Frediani, Alessia Gronchi, Sofia Iannaccone, Alice Lo Iacono, Virginia Mori, Virginia Mattei e Federica Palo.

La società, entusiasta dei risultati sia della stagione in sé che di questo ultimo capitolo, ringrazia gli allenatori che lo hanno reso possibile: Busoni Riccardo, Giorgio Abis, Coppola Alessio, Alessio Rossi ed Andrea Meucci. Inoltre è da sottolineare l'importanza della palestra BeActive di Cascina che cura la preparazione atletica dei ragazzi e della collaborazione tra le società Gesport di Cascina ed ABC di Pisa che gestisco non senza difficoltà gli impianti dove tutti gli atleti hanno la possibilità di allenarsi regolarmente ottenendo prestigiosi risultati.