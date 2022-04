Ottimi risultati per la Nuoto Uisp 2003 al Campionato nazionale giovanile

Si è svolta presso la piscina olimpionica di Riccione il Campionato nazionale giovanile invernale riservato alle categorie ragazzi, juniores e cadetti che era stato soppresso negli ultimi 2 anni a causa della pandemia. Alla manifestazione accedevano solamente i migliori 30 atleti italiani per categoria che nei vari campionati regionali avevano ottenuto i tempi limite per partecipare alla competizione: la società cascinese Nuoto Uisp 2003 è riuscita anche stavolta a portare ben 4 atleti, 2 nel settore femminile e 2 nel settore maschile.

Nei primi tre giorni sono scese in acqua le ragazze, in evidenza Paola Gamba classe 2004 della categoria cadette che nei 50 stile stabilisce il proprio record personale vincendo la propria batteria e risalendo la classifica dalla 23° posizione alla 9° entrando nella top ten italiana in questa gara. Ancora meglio ha fatto durante l’ultima giornata nella gara dei 100 stile dove ferma la piastra col tempo di 56”46 migliorando il tempo dei regionali piazzandosi al 7° posto in Italia tra le cadette. Ottimo debutto in questa competizione della giovanissima Giulia Meucci classe 2008 che si era qualificata in tre gare dello stile libero: infatti riesce a migliorare tutti i suoi personali scalando le classifiche posizionandosi tra le prime 20 e nella gara regina dei 100 stile addirittura abbatte il muro dei 59 secondi fermando le piastre a 58”68 piazzandosi al 12° posto a pochi centesimi dalle prime dieci in Italia. Ottima la prova anche dei 200 stile dove col tempo di 2’06”96 si classifica al 16° posto.

Nei tre giorni successivi sono scesi in acqua i ragazzi con il veterano Matteo Lenzi classe 2002 che nei 100 farfalla si migliora portando il personale a 55”28 con una gara tutta all’attacco complice un passaggio a metà gara stratosferico a 25”29 concludendo al 18° posto ed Alessandro Sonetti classe 2004 che era alla sua prima esperienza in una competizione nazionale conquistata grazie agli enormi miglioramenti ottenuti nella parte invernale di questa stagione. Nelle gare dei 50 e 100 stile non riesce a migliorare i propri personali ma conferma di aver raggiunto un livello prestazionale di grande livello che lo vedrà impegnato nei Campionati Italiani estivi di Roma ai quali è già qualificato con ampio anticipo. Grande entusiasmo in società per questo ennesimo risultato che conferma la qualità del lavoro svolto dai tecnici Alessio Rossi, Andrea Meucci, Alessio Coppola, Riccardo Busoni e Giorgio Abis che si occupano del gruppo categoria della squadra agonistica e della bontà del progetto che da questo anno ha coinvolto i ragazzi della società pisana ABC Nuoto che si allena presso la piscina comunale di Pisa, la dirigenza ringrazia inoltre la società Gesport che gestisce la piscina di Cascina e concede gli spazi acqua al gruppo degli agonisti cascinesi ed i tecnici e collaboratori della palestra Beactive che curano tutta la preparazione atletica dei ragazzi.