Bottino ricco di successi per la Nuoto Uisp 2003 nella Coppa Toscana Esordienti A

Si è svolta presso la piscina Rosi la Bastia di Livorno la Coppa Toscana riservata ai migliori esordienti A provenienti da tutta la regione: la compagine arancione formata dai ragazzi cascinesi e dal gruppo dell’ABC Nuoto Pisa era riuscita a qualificare ben 37 atleti ed è grazie a questo che la Nuoto Uisp 2003 al termine della manifestazione si è piazzata al 4° posto in classifica generale su oltre 50 società toscane, con 10 podi individuali a soli 20 punti dalla terza società. Un risultato che va ben oltre le aspettative della dirigenza e che dimostra la bontà del progetto intrapreso a settembre grazie all’ottimo lavoro dei tecnici che seguono i ragazzini più giovani a Cascina e Pisa.

Nel dettaglio tra le ragazze in evidenza Matilde Bevilacqua classe 2010 che sale due volte sul podio nelle gare dei 50 farfalla e dei 100 mx dimostrando le sue qualità in tutti gli stili. Non da meno la compagna di allenamento Giorgia Borciani anche lei del 2010 che si aggiudica due bronzi nei 50 stile e dorso dove nella doppia distanza si migliora notevolmente finendo a pochi decimi dal podio, sempre tra le 2010 ottime gare di Letizia Sbrana che nei 50 rana ottiene un sorprendente bronzo. Spettacolare la pisana Greta Petroni classe 2011 che dopo aver vinto un bronzo nei 200mx nell’ultima gara in programma con un tempo incredibile vince l’argento nei 400 stile con una gara condotta in modo impeccabile; ottime le prove di Matilde Bentivoglio, Adele Capiluppi che si ferma ad un passo dal podio. E anche Giulia Cei, Lucrezia Favaro, Greta Ghignola, Zoe Giusti, Giulia Lo Iacono, Azzurra Lorenzi, Arianna Marchetti, Aurora Martellucci, Natalia Meucci, Caterina Schiaroli e Martina Teoli.

Tra i ragazzi in evidenza il giovanissimo Diego Del Torto classe 2010 che sale due volte sul terzo gradino del podio nelle gare dei 50 rana e dei 100mx, gara in cui conquista il bronzo anche Mathieu Camiciotti classe 2009 dopo averlo sfiorato anche nelle gare a rana. Ottimi piazzamenti di Giorgio Bottaretto, Federico Bertolini, Christian Ciardelli, Claudio Ciriaco,Davide Farnetani, Teo Faugno, Stefano Forti, Gregorio Frediani, Alessio Garbini, Giulio Massei, Leonardo Mori, Aleksa Slongo, Lorenzo Tomasi, Samuele Ulivi, Lorenzo Vigilante e Matteo Zerbini. Si conclude cosi la parte invernale dell’attività esordienti con il miglior risultato auspicabile ed ora staff ed atleti si butteranno a testa bassa per affrontare la parte estiva che si concluderà a luglio con i regionali estivi. La dirigenza coglie l’occasione per ringraziare le società Gesport di Cascina ed ABC Nuoto di Pisa che tra grandi sforzi e sacrifici economici riescono a tenere aperte le due piscine dando la possibilità a centinaia di agonisti di prepararsi nel migliore dei modi, e ringrazia i tecnici Riccardo Busoni , Federica Della Tommasa, Alessia Colombine ed Alessio Coppola. Inoltre ringrazia lo staff della palestra Beactive di Cascina che segue la preparazione dei ragazzi.