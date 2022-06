Nuoto Uisp 2003 protagonista nel Trofeo Nazionale città di Empoli

Si è svolto eccezionalmente presso la piscina olimpionica di Livorno il Trofeo Nazionale città di Empoli dove erano presenti oltre 1000 atleti di 40 società provenienti da varie regioni. La società cascinese ha partecipato con i ragazzi della categoria e il gruppo degli esordienti A collezionando 9 oro, 5 argento e 6 bronzo giungendo al 4° posto in classifica. Strepitose le gare della giovane Giulia Meucci classe 2008 che si aggiudica 4 ori nelle gare dei 100 e 200 stile libero, 200 misti e 100 farfalla stabilendo in tutte le gare i propri personali con tempi al di sotto dei limiti imposti dalla Federazione che le permetteranno di partecipare ai campionati Italiani di Roma in ben 5 gare.

Come gli capita spesso anche Luca Moni si aggiudica la vittoria nei 50 e 100 rana ed in questa gara con il tempo di 1’02”35 stabilisce il nuovo record della manifestazione che resisteva da 20 anni infatti risaliva al 2002. Anche il capitano Fabio Moni si impone nella gara regina assoluta dei 100 sl e giunge terzo nei 50 sl e dorso; ottime prestazioni di Emma Mazzoni classe 2008 che vince un argento ed un bronzo nei 200 e 50 stile con tempi molto interessanti; ottimo terzo posto di Alessia Carnevale nella gara dei 50 farfalla.

Tra i giovani esordienti Matilde Bevilacqua vince i 200 stile oltre ad un argento nella farfalla ed un bronzo nei 400 stile; non da meno Giorgia Borciani che vince tre argento nelle gare50\200\400 stile libero; altro oro arriva da Mathieu Camiciotti che domina i 100 rana e sempre nella rana si aggiudica il bronzo Letizia Sbrana. Molti altri podi sono sfuggiti per pochi decimi a tanti altri atleti, infatti tra le donne si sono messe in mostra Gotta, Secchi, Iannaccone, Timpano, Bigongiali, Schiaroli, Gamba, Rosi, Nannipieri, Romei, Martellucci, Favaro, Giusti, Orsi, Mauro, Casini, Ferraro, Funel, Coppoli, Turi, Gianfaldoni, Facca, De Masi, Pellegrini, Lo Iacono, Frediani, Olivieri, Palo, Cei, Carnevale, Schiaroli, Capiluppi, Ghignola, Meucci, Giachetti e Tofa.

Tra i maschi Romei, Cini, Salvini, Garbini, Lazzerini, Forti, D’Allestro, Nativitati, Di Sacco, Frediani, Ulivi, Del Torto, Vigilante, Gargini, Mori, Feminò, Rainaldi, Teoli, Eredia, Pannocchia, Salvadori, Colombani, Sangiovanni, Piatti, Magagnini, Macchia, Cellamare, Sonetti, Beconcini, Cerri, Battistini, Guidotti, Facca, Malloggi, Pala, Simoncini, Rizzolo, Lenzi, Ricci e Giorgi. Grande soddisfazione nello staff tecnico della Nuoto Uisp 2003 composto dagli allenatori Alessio Rossi, Giorgio Abis, Riccardo Busoni, Kinzica Consani, Alessia Colombini, Alessio Coppola ed Andrea Meucci e tra i dirigenti che ringraziano le società Gesport P.D. di Cascina ed ABC Pisa, gestori delle relative piscine che nonostante il periodo drammatico che vivono le piscine a livello economico mettono a disposizione gli spazi per la preparazione di tutti i ragazzi, inoltre tutto lo staff composto dai preparatori della palestra Be Active di Cascina che curano la parte atletica, i fisioterapisti di Fisiomed di Fornacette.