Eccezionale prestazione della Nuoto Uisp 2003 al Trofeo nazionale Matteucci

Buona la prima uscita in vasca lunga per i nuotatori della Nuoto Uisp 2003 impegnati nel trofeo nazionale Matteucci di Livorno dove erano presenti ben 27 società provenienti anche dal Lazio, Marche Emilia Romagna, Liguria e San Marino. Infatti i cascinesi sono arrivati secondi in classifica generale solamente dietro ai padroni di casa del Livorno Aquatics collezionando 9 ori, 14 argento e 18 bronzo. Le gare riservate alle categorie esordienti A, ragazzi, junior ed assoluti erano strutturate a serie tranne i 100 che prevedevano le finali con i migliori 8 per categoria dove la società arancione è riuscita a qualificare ben 46 atleti conquistando 15 podi .

Nello specifico in evidenza Luca Moni che dopo le fatiche degli assoluti vince i 100 ed i 50 rana , in questa gara ottiene la targa per la miglior prestazione del trofeo con il tempo di 27”97 migliorando il proprio personale, ottimo Fabio Moni oro nella gara regina dei 100 stile sfiorando il personale completato da 2 podi anche nelle gare veloci del dorso e dello stile, Matteo Lenzi che vince i 100 farfalla a soli 5 centesimi dal tempo per i nazionali oltre ad un argento ed

un bronzo, doppietta d’oro per il giovane Lorenzo Guidotti classe 2008 nelle due gare a farfalla oltre ad un argento nei misti, anche il fratello Andrea Guidotti classe 2005 vince un oro ed un argento nella rana, splendida Paola Gamba che vince i 100 stile assoluti e nella gara dei 50 coglie l’argento ed il pass per i campionati nazionali di agosto così come Alessandro Sonetti e Meucci Giulia sul podio nei 100 stile e biglietto in tasca per la gara più attesa di tutta la stagione.

Sempre in grande spolvero il veterano Stefano Macchia che è bronzo nei 200 stile e nella finale dei 100 sl che ha visto il podio tutto cascinese con Lenzi e Moni, spettacolari gare della giovane Emma Mazzoni che sale sul podio dei 200 e 400 stile frantumando i propri record personali anche nella gara dei 100, sale sul secondo gradino del podio anche Samuele Romei nella gara dei 200 dorso che non contento si qualifica anche nelle finali dei 100 dorso e farfalla, altri 2 argento per Lorenzo Rizzolo nelle gare a stile dei 200 e 400 stile con i propri record personali abbassati, in evidenza anche Mattia Cini classe 2008 che oltre all’argento nei 50 stile conquista due finali nello stile e nel dorso. Tra i piccoli esordienti A sale ben tre volte sul podio Giorgia Borciani nelle gare a dorso e stile, due podi per Mathieu Camiciotti nelle gare a rana e dei misti, Letizia Sbrana nei 100 e 200 rana, sempre nella rana Teo Faugno conquista il bronzo, nei 50 stile

bronzo per Leonardo Mori ed Adele Capiluppi; Diego Del Torto lo conquista nei 200 misti, sempre terzo Gregorio Frediani ma nella gara dei 100 dorso ed infine spettacolare argento nei 100 farfalla di Matilde Bevilacqua .

Conquistano la finale a farfalla Giorgio Bottaretto, Leonardo Mori, Samuele Romei ,Matilde Corucci, Asia Rossi, Luca Contini, a dorso Adele Capiluppi, Elisa Meucci, Martina Teoli, Samuele Ulivi, Matilde Bertolone, Veronica Eva Pellegrini, Giulia Gianfaldoni, Mattia Cini, Alberto Mori, Mattia Brambillasca, Samuele Romei, nella rana Lucrezia Favaro, Diego Del Torto, Giorgio Bottaretto, Alessio Garbini, Giulio Massei, Valentina Righi, Sofia Iannaccone, Niccolò Eredia, nello stile Matilde Bevilacqua, Diego Del Torto, Mathieu Camiciotti, Emma Mazzoni, Diego Salvini ed Alessio Nativitati. Ottimo debutto per i cascinesi al primo appuntamento in vasca lunga e la dirigenza si complimenta con tutti gli atleti ed i tecnici Alessio Rossi, Giorgio Abis, Riccardo Busoni, Federica Della Tommasa, Alessia Colombini, Alessio Coppola ed Andrea Meucci che nonostante tutte le difficoltà del periodo sono riusciti a preparare al meglio la competizione; inoltre i ringraziamenti vanno alle società Gesport ed ABC Sport Pisa che hanno messo a disposizione le splendide piscine di Cascina e Pisa per gli allenamenti e la palestra BeActive i cui tecnici hanno preparato a puntino i nuotatori.