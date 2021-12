La Nuoto Uisp 2003 si unisce all'ABC Nuoto Pisa e fa incetta di medaglie

Si sono svolti presso il complesso della Bastia a Livorno i Campionati Regionali Assoluti di nuoto riservati ai migliori 32 atleti in Toscana e la Nuoto Uisp 2003 di Cascina è riuscita a qualificare ben 22 atleti grazie anche alla collaborazione con la neonata società ABC Nuoto Pisa (di stanza presso la piscina comunale del capoluogo) .

Grazie a questo connubio la società è riuscita a piazzarsi al 7° posto della classifica per società con ben 231 punti e collezionando 7 medaglie di cui tre titoli regionali.

Anche questa volta sono stati i fratelli Moni a fare la parte del leone, infatti reduci dai Campionati Italiani Assoluti di Riccione dove avevano ottenuto ottimi risultati, in particolare Luca classe 2000 nei 100 rana scendeva sotto il muro del minuto con il tempo di 59”98, primo nuotatore pisano nella storia ad ottenere questo crono.

A Livorno si aggiudica il titolo regionale sempre nei 100 rana e due medaglie d’argento nei 50 e 200 dove stabilisce i propri record personali confermando la sua grande ascesa, Fabio classe 1997 si aggiudica ben due titoli regionali nei 100 dorso e nella gara regina dei 100 stile libero completando con il bronzo nei 50 stile.

L’altra medaglia è arrivata da Paola Gamba, classe 2004, che sale sul secondo gradino del podio nella gara veloce dei 50 stile conquistando la sua prima medaglia a livello assoluto e staccando il pass per i campionati italiani giovanili di marzo 2022.

Altri due atleti ottengono i tempi limite per i criteria Italiani di Riccione del prossimo anno, Alessandro Sonetti classe 2004, sia nei 50 che nei 100 stile con crono di grande spessore, e Giulia Meucci classe 2008 alla sua prima esperienza in una gara assoluta non si lascia prendere dall’emozione e ottiene anche lei i pass nei 50 e 100 stile libero.

Sempre tra le ragazze ottime prestazioni di Anna Nieri nei 200 dorso, Giulia Gianfaldoni nello stile, Alice Bigongiali e Matilde Corucci nella farfalla, Sofia Iannaccone e Caterina Romei nella rana, Veronica Pellegrini e la giovane Matilde Bertolone nel dorso.

Tra i maschi si sono messi in evidenza il veterano Stefano Macchia e Lorenzo Rizzolo tornati a nuotare ottimi crono sia a stile che a farfalla, Alessio Nativitati, Sandro Meucci e Francesco Malloggi nelle gare veloci a stile e farfalla, Samuele Romei nella farfalla e nel dorso, Lorenzo Bucchioni nei 50 farfalla, Andrea Guidotti nelle gare a rana.

I dirigenti della Nuoto Uisp 2003 si complimentano con atleti e tecnici per l'ottimo risultato, ringraziano la società Gesport srl che gestisce la piscina di Cascina e ABC di Pisa che gestisce la Comunale le quali mettono a disposizione dei ragazzi gli spazi acqua necessari nonostante la situazione difficile che comporta un aggravio finanziario enorme viste le restrizioni riguardanti gli impianti sportivi. Inoltre ringraziano lo staff della palestra BeActive di Cascina che cura la preparazione atletica dei nuotatori.