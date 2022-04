Successo di pubblico e di agonismo per il 1° memorial 'Piero Del Papa'

Grande successo per il 1° memorial 'Piero del Papa' e per l'evento 'Road to the night of Siam 5', manifestazione che si è tenuta il 10 aprile a Pisa presso il Palazzetto dello sport, organizzata dal sodalizio tra Pugilistica Galileo Galilei e Kurosaki Dojo. Nonostante la concomitanza con la partita del Pisa Sporting Club, circa 500 persone hanno riempito sia il bordo ring che gli spalti per ricordare questo grande personaggio di Pisa e vedere i portacolori pisani affrontarsi sul ring.

Durante il 1°memorial 'Piero del Papa', durato circa 4 ore, nei 10 match in programma, sono da segnalare per la Galilei le belle vittorie del figlio d'arte Luca Celli contro Sardo della Boxe Novara e di Marco Berni, bomber peso superwelter, contro l'agguerrito pugile fiorentino Uva. La grande prestazione di Marco Berni gli è valsa anche la coppa di miglior pugile della serata; Marco ha tirato fuori tutta la sua cattiveria agonistica per portare a casa la vittoria dopo aver fatto effettuare addirittura un conteggio all'avversario, spinto anche dal rumoroso e caloroso tifo del pubblico.

Dopo la premiazione delle diverse personalità dello sport pisano, delle istituzioni e del figlio del grande Piero, è stato disputato l'atteso match clou della serata dove il beniamino di casa e pugile professionista Alessandro Benedetti ha affrontato il paripeso, nella categoria dei mediomassimi, Valentin Mampkea. Partenza un po' contratta di Alessandro che ha dovuto resistere ai forti colpi del potente avversario; andando avanti con i round Benedetti ha preso coraggio, iniziando a contrastare le resistenze avversarie. Lavoro molto intelligente ed al limite della correttezza di Mampkea a non far lavorare Benedetti alla corta distanza, situazione che lo ha portato a ritrovarsi in situazioni difficili.

Il match si è concluso con un risultato di parità, accettato da entrambi i pugili, che hanno dimostrato grande Fair play sul ring, fondamentale nella boxe. Subito dopo il memorial, ha avuto inizio il torneo di Muay Thai per la qualificazione a 'The Night of Siam 5', evento internazionale che si terrà sempre a Pisa ad ottobre prossimo. Il programma presentava 14 match dilettanti e 2 match Pro di selezione. Per i dilettanti della Kurosaki Dojo vittoria di Serrani, Rossi, Pieralli e Sodini. Sconfitta di misura per Meini. Nei due match pro: Sanguineri contro Bianchini, match combattuto fino all'ultimo e finito in parità; e Gorgos contro La Rosa, scontro fra pesi massimi in cui sono stati sferrati colpi potentissimi, si conclude con la vittoria di Gorgos per verdetto a maggioranza. Le due societá sperano di poter ripetere al più presto questo appuntamento visto il grande apprezzamento del pubblico e tutti i buoni principi dello sport che sono stati trasmessi.