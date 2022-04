Secondo posto di classe per la Squadra Corse al Rally di Foligno

Tutto pronto per la seconda e finale prova pratica del 23° Corso Co-Piloti della Squadra Corse Città di Pisa asd che proprio in questi giorni è entrato nell’ultima settimana di svolgimento e che si concluderà lunedì 18 aprile con la simulazione di una prova speciale di un rally nella cornice naturale del Ciocco dove viene ospitato il Rally omonimo valevole per il Campionato Italiano Rally. Dieci gli allievi/e presenti che stanno completando il corso e che proprio con la prova pratica della simulazione della Prova Speciale potranno mettere a frutto gli insegnamenti delle dieci lezioni serali a cui nelle settimane successive saranno aggiunti degli aggiornamenti per arricchire ulteriormente il bagaglio di conoscenze del mondo rally.

Nel frattempo prosegue l’attività agonistica e al Rally di Foligno, ultimo appuntamento del Raceday Rally Terra in evidenza il duo composto da Filippo e Franco Nannetti che con la nuova Renault Clio RS Line ha colto la seconda piazza di classe dopo essere stato in testa per metà gara e battagliato per la vittoria di classe fino all’ultimi metro di prova speciale. Il duo così dimentica la delusione del ritiro subito nel precedente appuntamento del Raceday (il Rally Valle del Tevere) dove a poche centinaia di metri dalla fine dell’ultima Prova Speciale fu costretto al ritiro. "Siamo contenti per il risultato, la gara, specie nelle fasi iniziali è stata insidiosa avendo piovuto nella notte precedente cosa che ha reso molto scivoloso il fondo. Ma dopo il primo giro il fondo è migliorato e questo ha permesso di avere più grip, il ritmo è stato alto per tutto la gara ed alla fine la seconda piazza di classe ci ha ripagato del ritiro precedente, La vettura fornita dalla Kappaerre è stata perfetta ed anche sul fondo sterrato la Clio RS Line si è mostrata affidabile e veloce".

Sfortuna invece per l’altro equipaggio del sodalizio pisano composto da Salvucci e Guerzoni che hanno dovuto ritirarsi dopo il primo giro di gara per noie meccaniche con la frizione che slittava a causa di un paraolio rotto della loro Peugeot 205 Rallye. Un vero peccato per il duo che comunque nonostante il ritiro ha colto nella classifica finale di Raggruppamento del Raceday Rally Terra 2021/2022 a terza posizione. Al Rally di Foligno era presente anche l’esperta navigatrice della Squadra Corse Città di Pisa Alessia Tasi che non ha potuto prendere la partenza avendo subito un’uscita di strada nell’ultimo giro dello shakedown che ha danneggiato seriamente la Mitsubishi Lancer condotta da Riccardo Baroncelli. Appuntamento così al Ciocco per il giorno di Pasquetta con la prova pratica del Corso Co-Piloti e successivamente al Rally dell’Elba e del Rally della Val di Nievole per la scuderia pisana che sta così entrando nel vivo della stagione agonistica.