Massimo Tarrini e Letizia Fernandez trionfano nella 2° edizione della Porto di Pisa Golf Cup

Sotto il sole primaverile, si è svolta domenica 29 maggio la seconda edizione della Porto di Pisa Golf Cup, la competizione amatoriale sulle 18 buche del Cosmopolitan Golf & Country Club di Tirrenia. La manifestazione è stata organizzata da Porto di Pisa e Cosmopolitan Golf & Country Club e ha visto per la prima volta la partecipazione, in qualità di main sponsor, di Marina Development Corporation (MDC), società attiva nella rigenerazione urbana connessa a porti turistici, per il benessere e il tempo libero che ad aprile dello scorso anno ha acquisito, attraverso il fondo 'Pisa in Progress', le aree edificabili circostanti il porto turistico di Marina di Pisa.

Per la prima categoria trionfano Massimo Tarrini (Cosmopolitan) 1° Lordo e Letizia Fernandez (Cosmopolitan) 1° Netto davanti ad Andrea Cerruti (Croara) e Silvio Corrias (Cosmopolitan); seconda categoria 1° netto per Federica Buoncristiani (Cosmopolitan) davanti a Rodolfo Cantieri (Cosmopolitan) e Luca Piccinocchi (Cosmopolitan); terza categoria 1° Netto Damiano Vaudo (Cosmopolitan) davanti a Domenico Martini (Cosmopolitan) e Carlo Palagini (Bellosguardo), 1° Ladies Nicol Tarrini (Cosmopolitan), 1° Senior Riccardo Bini (Cosmopolitan), 1° Utenti Porto di Pisa Ferretti Giovanni (Cosmopolitan), 2° Utenti Porto di Pisa Salutini Tommaso (Cosmopolitan), 3° Utenti Porto di Pisa Pinto Patrizia (Cosmopolitan).

Le classifiche sono disponibili sul sito web del Cosmopolitan Golf & Country Club di Tirrenia. "E' stata una bella giornata di sport ed è un piacere vedere riconfermato tanto entusiasmo dopo la prima edizione dello scorso anno - ha commentato Simone Tempesti, amministratore Unico Porto di Pisa - la stagione è ormai alle porte ed è stato bello inaugurarla con la Golf Cup".