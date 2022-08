Buoni risultati per la Squadra Corse Città di Pisa al '5° Historic Rally di Salsomaggiore'

Una trasferta fruttuosa quelle effettuato dall’equipaggio della Squadra Corse Città di Pisa asd composto da Giovanni Guerzoni e Massimo Salvucci al debutto con la Peugeot 309 Gti 16v in versione autostorica al 5° Historic Rally di Salsomaggiore, gara valevole per il Trofeo Rally V zona. Infatti il duo, che si ricomponeva ad una settimana dal ritiro fulmineo del Rally Coppa Città di Lucca subito però a ruoli inversi e su Peugeot 205 Rally, si è ripresentato, come nel 2021 al Rally di Salsomaggiore con Guerzoni alla guida e Salvucci alle note con la Peugeot 309 Gti 16V correndo però nella gara riservata alle autostoriche.

La gara è partita in salita per il duo che ha subito avuto noie al leveraggio del cambio e che grazie alla sportività dell’avversario di classe Eugenio Bellotti su analoga vettura e profondo conoscitore della stessa, in trasferimento dopo la seconda prova, ha aiutato l’equipaggio della Squadra Corse Città di Pisa a rimettere in sesto il leveraggio e poter quindi proseguire la gara. Buoni tempi perciò nel secondo giro dei tre in programma che hanno posto il duo in evidenza, ma durante il terzo giro problemi elettrici hanno attardato sia in prova speciale che in trasferimento l’andamento della gara ed alla fine il duo, pur avendo accumulato un bel ritardo, ha colto la seconda posizione di classe e la tredicesima piazza assoluta.

"E’ stata una gara difficile e complicata, le prove speciali pur corte si sono dimostrate selettive ed impegnative - dice Guerzoni e prosegue - dobbiamo ringraziare i ragazzi della Collecchio Corse e per tutti il Direttore Sportivo Clemente Musiero con cui la nostra scuderia per l’occasione ha effettuato un gemellaggio, che ci hanno fornito una ottima assistenza. Come anche i fratelli Morcia che in fase pre verifiche ci hanno dato una bella mano e chiaramente anche l’avversario amico Eugenio Bellotti che ci ha permesso di ripartire poco dopo l’inizio del rally rimettendo in funzione il cambio. Abbiamo avuto dimostrazione che nel nostro sport c’è sempre un grande spirito di gruppo e che tutti, grazie alla grande passione per lo sport, danno l’anima per fare correre anche gli altri nelle condizioni migliori. La grande vittoria è stata quindi quella dello sport". Quindi una trasferta che alla fine ha premiato i sacrifici fatti da Guerzoni che attendeva riscontri in questa nuova tipologia di vetture con cui si confronterà nelle prossime gare.

Prossimo appuntamento per la Squadra Corse Città di Pisa sarà una manifestazione a scopo benefico prevista per sabato e domenica 20 e 21 agosto: 'La Parata del Sogno 2022' in Garfagnana a Puglianella, dove alcune vetture della scuderia pisano faranno bella mostra oltre che fare da taxi ai ragazzi/e della Associazione il Sogno Onlus per dare una giornata di normalità in un tratto di strada a loro riservato. Quindi impegno sia a livello sportivo che benefico per la scuderia pisana in attesa sia del Rally 1000 Miglia previsto per il 26-28 agosto e il Rally di Casciana Terme previsto invece per il 3 e 4 settembre prossimi.