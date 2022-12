La Squadra Corse si prepara a un finale di stagione ricco di appuntamenti

In questa ultima parte di stagione ancora in evidenza i conduttori della Squadra Corse Città di Pisa che erano presenti sia al Rally del Brunello che al Rally della Fettunta. Proprio a quest’ultimo appuntamento erano cinque gli equipaggi appartenenti al sodalizio pisano che hanno permesso alla Squadra Corse Città di Pisa di cogliere la quinta posizione tra le quaranta scuderie presenti grazie alle prestazioni degli equipaggi Carmignani-Fontana su Peugeot 208 R2, Fichi-Fratta su Peugeot 106 Rallye e Del Testa-Genaro su Fiat Seicento Sporting Kit. Tutti sono stati condizionati dalle condizioni inusuali con cui hanno affrontato le sei prove speciali in programma che presentavano un fondo che variava continuamente da asciutto ad umido a bagnato e che quindi necessitava una guida che si adattasse velocemente alle diverse tipologie di asfalto.

"In effetti non è stato semplice correre in quelle condizioni - dice Maurizio Carmignani, il primo equipaggio in classifica tra i portacolori della Squadra Corse Città di Pisa all’arrivo del Rally della Fettunta e prosegue - le strade erano a tratti asciutti ed anche la scelta delle gomme non è stata semplice, già essere riusciti a tagliare il traguardo è stato un successo. Ringrazio il mio co-pilota Nicholas Fontana che ha svolto un ottimo lavoro e tutti coloro che mi hanno seguito e supportato in questa stagione che mi ha visto esordire con l’impegnativa e performante Peugeot 208" .

Ha visto il traguardo anche il duo composto da Matteo Fichi e Lorenzo Fratta anche loro molto soddisfatti di aver tagliato il traguardo con la loro Peugeot 106 Rallye. "La gara è stata veramente difficile e complicata - dice Matteo Fichi all’arrivo e prosegue - tutti abbiamo dovuto affrontarla con attenzione, ma la bellezza dei rally è anche questa, il riuscire ad adattarsi alle continue alternanze di condizioni". Terzo equipaggio all’arrivo del sodalizio pisano è stato quello composto da Luca Del Testa che aveva per la prima volta alle note Arianna Genaro con la usuale Fiat Seicento Sporting Kit, il duo si è aggiudicato la vittoria di classe prendendo fin dall’inizio un buon ritmo e ponendosi tra i protagonisti di categoria. "Era la prima volta che disputavo il Rally della Fettunta - dice Del Testa all’arrivo e prosegue - un bel percorso, prove impegnative e variegate rese difficili dalla pioggia dei giorni precedenti l’effettuazione, era importante concludere la gara pur non trovandomi ben a mio agio sul viscido e quindi ho un po' sofferto, poi è venuta fuori anche la vittoria di classe, non potevo chiudere meglio la stagione".

Sfortuna invece per l’equipaggio composto da Andrea Bartarelli e Vittorio Barsotti con la Peugeot 208 R2 con problemi all’elettronica della loro vettura e per Massimo Salvucci e Andrea Del Veneziano per rottura meccanica nelle primissime battute della Peugeot 205 Rallye. Passando invece al Rally del Brunello la Squadra Corse Città di Pisa era presente con l’esperto co-pilota Federico Riterini che alle note di Giuliano Calzolari su Ford Escort RS 1800 MkII ha colto una favolosa quinta piazza assoluta. "Una gara fantastica - dice Federico Riterini all’arrivo e prosegue - correre con Giuliano (il pilota ndr) è stata un’esperienza unica, oltre ad essere spettacolare ha una guida redditizia e quindi veloce. Inoltre lo fa con una naturalezza unica, veramente divertente. Alla fine un ottimo risultato che ci ha sempre visto nei primi cinque assoluti lottando con vetture e piloti di grande blasone".

Quindi finale di stagione esaltante per la scuderia pisana che oltre ad avere in programma con tre equipaggi l’ultimo appuntamento stagionale, il Rally del Ciocchetto, il prossimo week end, ha già fissato la data del pranzo/premiazione stagione 2022 per domenica 15 gennaio 2023 e sta completando il programma e le date del 24° Corso Co-Piloti che saranno definite nel corso della prossima settimana.