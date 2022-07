Del Testa porta la Squadra Corse Città di Pisa al secondo posto nel Rally della Lanterna

Trasferta positiva per il portacolori della Squadra Corse Città di Pisa asd Luca Del Testa al Rally della Lanterna, gara valevole per Coppa Italia 2° Zona, che ha colto, alla sua prima partecipazione alla gara ligure, addirittura la seconda piazza nella combattuta classe A0 con la Fiat Seicento Sporting curata dalla LM Rally Team. Costantemente in zona podio, Luca Del Testa, coadiuvato per l’occasione dal lombardo Davide Mantegazza ha subito fatto capire le proprie intenzioni ed ha messo una serie base fin dai primi tratti cronometrati concludendo anche in sessantacinquesima posizione assoluta finale.

"Sono molto contento dell’andamento della gara - dice Luca Del Testa a fine e continua - era la prima volta che correvo al Lanterna, una gara bellissima e ben organizzata, prove molto tecniche e ben assortite tra salita e discesa. Siamo riusciti subito ad entrare in gara con un bel ritmo e trovare il giusto passo contro avversari di tutto rispetto. Ringrazio il mio co-pilota Davide Mantegazza che ho conosciuto poco prima delle ricognizioni con cui mi sono trovato bene fin dalle prime battute e che ha contribuito al risultato finale. Un ringraziamento particolare va a Michele Bianchi e alla LM Rally Team che mi ha fornito una grande macchina, gli aggiornamenti che abbiamo testato per l’occasione hanno avuto esiti più che positivi e potranno essere ben sfruttati nelle prossime gare. Siamo sulla strada giusta e ci auguriamo che la seconda parte di stagione possa proseguire il buon lavoro svolto fin ad ora. Chiaramente da ricordare anche tutti coloro che mi sono stati vicini in questa lunga trasferta e gi sponsor che mi stanno sostenendo e che hanno avuto fiducia nel mio programma".

Quindi un Del Testa molto determinato e soddisfatto di questo scorcio di stagione che ritroveremo alla guida a breve e che vorrà sfruttare l’esperienza acquisita in questo rally, intanto si godrà la ottima seconda piazza di classe per poi fare il punto della situazione e magari cimentarsi in altre importanti trasferte per prepararsi al meglio per la gara di casa il Rally di Casciana Terme in programma a settembre. Nel frattempo la Squadra Corse Città di Pisa sta preparandosi per il prestigioso Rally Internazionale del Casentino dove dovrebbero essere presenti alcuni equipaggi ed il Rally Coppa Città di Lucca, ma soprattutto per festeggiare lunedì 25 luglio i ventisei anni dalla costituzione, giorno che è oramai diventato un classico appuntamento estivo dei conduttori che sono stati portacolori della scuderia pisana e che hanno permesso, con la loro attività, di far crescere lo sport delle quattro ruote e la stessa scuderia.