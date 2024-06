Buoni risultati per la Squadra Corse al Rally di Reggello e al Rally storico della lana

Periodo fruttuoso per la Squadra Corse Città di Pisa che con alcuni suoi conduttori è riuscita a cogliere buoni risultati sia al Rally di Reggello che al Rally Storico della Lana. Con l’equipaggio Guerzoni-Salvucci su Peugeot 309 Gti 16V nella gara riservata alle auto storiche al Rally Storico di Reggello e con il co-pilota Calandroni che dettava le note per la prima volta al forte pilota Rovatti su Renault Clio S1600 nella gara riservata alle moderne.

Mentre l’esperto co-pilota Tricoli in evidenza al Rally Storico della Lana gara valevole per il Campionato Italiano Rally Auto storiche a fianco di Mariotti su una performante Ford Sierra Cosworth. Soddisfazione quindi per Giovanni Guerzoni che con Massimo Salvucci divideva l’usuale Peugeot 309 Gti 16v. Il duo aveva l’obiettivo di fare chilometri e finalmente tagliare il traguardo per prendere le misure con la vettura, obiettivo raggiunto con numerose informazioni raccolte per il proseguimento della stagione.

"Per noi era importante concludere la gara - ha detto Guerzoni ed ha proseguito - abbiamo potuto testare la vettura dopo alcune modifiche importanti effettuate anche durante la gara. Siamo sulla strada giusta e contiamo di migliorare il feeling con la macchina dopo aver trovato l’affidabilità. Proseguiremo con il Trofeo Rally 4° Zona con il Rally di Salsomaggiore a fine luglio, gara che abbiamo effettuato anche gli anni scorsi, dove contiamo di sfruttare la conoscenza della gara".

Grande soddisfazione nella gara di Reggello, ma in quella riservata alle vetture moderne, per il co-pilota Andrea Calandroni che affiancava per la prima volta il forte pilota Michele Rovatti e su una vettura performante ed impegnativa come una Renault Clio S1600. Il giovane co-pilota, alla sua terza stagione di attività ed uscito dal Corso Co-Piloti della Squadra Corse Città di Pisa del 2022, ha trovato subito il giusto feeling con il suo nuovo pilota svolgendo il suo ruolo nel migliore dei modi. "Bellissima esperienza a fianco di Rovatti - ha detto Calandroni al termine della gara - lo ringrazio dell’opportunità che mi ha dato e mi sono divertito, è venuto fuori inoltre un bellissimo risultato rientrando nei top ten dell’assoluta oltre che la vittoria nelle agguerrite due ruote motrici".

Ma le soddisfazioni per il sodalizio pisano sono arrivate anche dal veterano tra i co-piloti Giuseppe Tricoli che, affiancando per la prima volta Riccardo Mariotti e a bordo di una veloce ed affascinante Ford Sierra Cosworth ha colto addirittura l’ottava piazza assoluta nel quinto appuntamento della massima serie del Campionato Italiano Rally Autostoriche, il Rally Lana Storico.

"Esperienza fantastica - dice Tricoli e prosegue - non avevo mai corso con una macchina del genere, che era il mio sogno quando mi sono affacciato nel mondo dei rally. Mi sono subito trovato bene con il mio nuovo pilota Mariotti e con la Sierra, mi hanno trasmesso delle belle emozioni e oltre che dare spettacolo è venuto un risultato eccezionale. Punti pesanti per il Campionato Italiano, un buon inizio di collaborazione".

L’attività della scuderia pisano non si ferma: sabato 29 e domenica 30 giugno sarà presente con due equipaggi e un co-pilota al Rally Valdinievole, infatti prenderanno il via alla gara pistoiese Zaccagnino-Zaccagnino su Peugeot 106 Rallye, Trovarelli-Butelli su Fiat Seicento e Marchionni come navigatore di Santini su Renault Clio S1600. Esordio quindi per il giovanissimo Thomas Zaccagnino che sarà navigato dal padre Rocco quest’ultimo ritornato per l’occasione alle corse dopo diciotto anni d’assenza. Un esordio e ritorno che avrà l’unico obiettivo di fare esperienza e fare chilometri con la Peugeot 106 Rallye che hanno loro stessi allestito con passione e sacrificio.

Dopo un anno si ripresenta al via del Rally del Valdinievole il giovane Luca Trovarelli con a fianco l’esperto Umberto Butelli con l’usuale Fiat Seicento con cui si è già distinto contando di continuare la serie positiva della scorsa stagione. Debutto, dopo il Corso co-Piloti di quest’anno per Emanuele Marchionni che sarà a dettare le note a Diego Santini su una impegnativa Renault Clio Super 1600. Sarà quindi una gara dove Marchionni metterà in pratica gli insegnamenti ricevuti nelle lezioni teoriche e pratiche che si sono succedute durante il corso 2024.

Quindi sarà una gara da seguire quella del Valdinievole che avrà la cerimonia di partenza sabato 29 giugno nella centrale San Rocco di Larciano a partire dalle ore 19 per poi entrare nel vivo domenica 30 giugno con la disputa delle prove di Lamporecchio di Km. 7,45 (ripetuta tre volte), di Larciano di Km. 5,02 (ripetuta tre volte) e di Massa e Cozzile di Km. 7,45 (ripetuta due volte), in tutto quindi otto tratti cronometrati per Km. 52,31 su un percorso globale di Km. 247,51.

Nel frattempo la scuderia sta organizzando il consueto evento estivo annuale per festeggiare i suoi primi ventotto anni di attività fissato per giovedì 25 luglio dove si riuniranno i protagonisti portacolori del sodalizio pisano in tutti questi anni di gare.