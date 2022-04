Un buon piazzamento e tanta sfortuna per la Squadra Corse Città di Pisa al Trofeo Maremma

Un Trofeo Maremma dai toni chiaro scuri quello appena trascorso dalla Squadra Corse Città di Pisa dove il sodalizio pisano era presente con due equipaggi al completo e due copiloti. Alla fine hanno visto il traguardo l’equipaggio Fenu-Guerzoni ed il co-pilota Federico Riterini. Inizio in salita per il giovane Ruben Fenu che, con alle note Giovanni Guerzoni, nella prima prova speciale in una curva resa insidiosa dalla abbondante pioggia ha effettuato un testa coda senza alcuna conseguenza ma che gli ha fatto spengere il motore il quale non ne voleva sapere di ripartire. L’equipaggio è così dovuto scendere di macchina per spingere la vettura e con l’aiuto di un commissario è riuscito a rimettere in moto il motore e così riprendere a correre. La grossa perdita di tempo non ha comunque scalfito la grinta e la determinazione del giovane pilota che ha condotto una gara in crescendo recuperando prova dopo prova a livello di classifica assoluta. "Una gara difficile disputata in condizioni meteo al limite" dice Fenu e prosegue "non è stata facile, ma nello stesso tempo affascinante. Era facile effettuare errori ed aver tagliato il traguardo ci ha ripagato dei grossi sacrifici fatti per essere presenti".

Soddisfazione anche per il co-pilota Federico Riterini che era a dettare le note a Cesare Maria Martini a bordo di una Fiat Seicento Sporting. Il duo ha colto il podio di classe dando spettacolo e lottando per la vittoria di classe con scarti esigui oltre che farsi notare per una livrea apprezzata dal pubblico. Sfortuna invece per il giovane duo del sodalizio pisano composto da Matteo Fichi e Lorenzo Fratta che con la Peugeot 106 Rallye ha dovuto fare i conti con noie meccaniche nelle fasi iniziali ed alla fine si è ritirato per la rottura dell’idroguida nella seconda giornata di gara. Fulmineo ritiro per Giuseppe Tricoli che a fianco di Alessi e su una affascinante Ford Sierra Cosworth 4x4 ha dovuto abbandonare dopo il primo appuntamento cronometrico per la rottura del turbo. Intanto la Squadra Corse Città di Pisa sta svolgendo il corso co-piloti con dieci attentissimi allievi che si concluderà il giorno di Pasquetta con l’attesa prova pratica dentro il Ciocco con la finale simulazione di una prova speciale.