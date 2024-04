Agonismo, emozioni e tanta partecipazione: il 3° 'Memorial Piero Del Papa' è un successo

Domenica 7 aprile si è tenuto uno degli appuntamenti sportivi più importanti della città, un successo ormai consolidato confermato dalla partecipazione della cittadinanza che, nonostante la giornata quasi estiva e la presenza di altri importanti eventi sportivi in città, ha affollato gli spalti arrivando a far strappare oltre 300 biglietti.

Successo tutto dovuto alla società organizzatrice che ha messo in campo match già sulla carta di alto tasso tecnico. L’evento è stato organizzato dalla Pugilistica Galileo Galilei, storica società in cui lo stesso Piero è pugilisticamente nato e ha militato per tutta la carriera, sia dilettantistica che professionistica, è riuscita anche questa volta a fare emozionare ed entusiasmare il pubblico pisano e non, grazie a combattimenti esclusivamente di alto livello.

Menzione particolare ad uno dei match sottoclou, ovvero l’esordio di Alessia Mostarda, figlia di Michele, insegnante della San Giuliano Boxing team, già considerata uno spauracchio nella sua categoria, tanto dal dover ricorrere alla richiesta di un’avversaria dalla Campania. Alessia ha infatti affrontato una bravissima atleta campana che però nulla ha potuto contro la furia di Alessia, abbandonando il match al termine della seconda ripresa.

La giornata è iniziata con due match di sparring a contatto leggero, in cui due coppie di giovani pugili tra gli 8 e 10 anni provenienti dalla Pugilistica Lucchese e dall’Irpinia boxe si sono scontrati su tre riprese da un minuto. Successivamente abbiamo assistito ai match dei due fratelli Procopio della San Giuliano Boxing team che dopo match molto combattuti e tirati, sono risultati sconfitti.

A chiudere il sottoclou i 4 pugili della società di casa nella categoria elite: Gabriel Gazzoli che ha battuto, dopo una grande dimostrazione di tecnica il lucchese Del Tessandoro; seguito poi dal debutto di Adrian Goronski, diciottenne pugile di casa, autore di una grande prestazione contro l’aretino Arapi in cui è stato visto sconfitto dai giudici, ma il cui risultato ha lasciato un po' interdetto il pubblico e non solo; in seguito è stata la volta di Samuele Marocchini nella categoria 67 kg che affrontava per la terza dopo aver visto una vittoria per parte, il cascinese Bruno Martins, il risultato è stata un’amara parità che lascia per l’ennesima volta il conto in sospeso e la strada aperta ad un quarto match tra i due.

A chiudere la parte dilettantistica l’atteso rientro a combattere in casa per l’atleta di punta della Pugilistica Galileo Galilei, Federica Pardini già vicecampionessa d’Italia nel torneo a squadre e partecipante alle fasi finali degli assoluti del 2023 che riprende il suo cammino in questo 2024 con una vittoria sulla mai doma e coriacea avversaria Erika Rossi, proponendo un pugilato tecnico e spumeggiante che andava a contrastare la potenza della Rossi, andandosi conquistare la coppa come 'Miglior pugile della serata'.

Conclusa la parte dilettantistica, si sono svolte le premiazioni delle varie personalità politiche e non solo, che non sono certo mancate in questo grande appuntamento. Lo speaker Aldo Raffi, con i suoi instancabili 91 anni, ha chiamato sul ring in successione l’assessore allo sport di Pisa Frida Scarpa, il consigliere comunale Vouk Lorenzo, il sindaco del Comune di San Giuliano Terme Sergio Di Maio, la pluricampionessa olimpica di scherma Margherita Zalaffi, Piero del Papa (figlio di Piero).

Infine, il presidente della Pugilistica Galilei ha omaggiato con una targa Christian Diana, figlio di Eduardo Diana, grande pugile e storico maestro della Pugilistica Galilei recentemente scomparso, in un momento molto emozionante per i tanti presenti. Quest’anno la Pugilistica Galileo Galilei è tornata a fare le cose in grande riproponendo la boxe professionistica, il match clou ha visto contrapposti Marvin Ademaj della San Giuliano Boxing team e Francesco 'the Hammer' Palermo pugile romagnolo, entrambi debuttanti nel mondo della boxe professionistica.

Match con alto tasso tecnico dei due contendenti, un incontro molto pulito, che è scivolato via senza che l’arbitro sia praticamente mai dovuto intervenire. Incontro tatticamente molto elaborato da parte di Marvin, che non ha mancato di infuocare il pubblico con alcuni momenti in cui ha avuto pieno dominio del match ed in cui ha colpito duramente Palermo, il quale però ha sempre risposto con veemenza, proponendo scambi duri, i quali il pubblico presente ha potuto

apprezzare.

Match difficile in cui la scelta dell’avversario non ha voluto che Ademaj potesse risparmiarsi al suo debutto pro, Palermo è stato infatti un avversario difficile grazie anche ad una vasta esperienza in altri sport da combattimento nonché campione plurititolato nella muay thai e k1.

Questo mette ancora di più in evidenza la prestazione e la diligenza con cui Marvin ha portato a casa il match, con un verdetto unanime. Un grande ringraziamento va anche all’amministrazione comunale che in questi ultimi anni si sta impegnando tantissimo per sostenere chi organizza eventi sportivi.