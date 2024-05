Marco Curotti sbanca il Trail degli Antichi Lavatoi

In una domenica (19 maggio) ricca di eventi podistici in Toscana, anche il Trail degli Antichi Lavatoi ha avuto il suo spazio, grazie al forte richiamo della manifestazione che ha portato numerosi appassionati non solo della regione ad affrontare i suoi percorsi. La prova allestita a Sant’Ermo ha confermato di essere fra le più amate nel panorama offroad grazie ai bellissimi paesaggi che sa regalare nel corso dello sviluppo del suo tracciato, anzi dei suoi percorsi.

Il principale, di 50 km per 1.300 metri di dislivello ha visto emergere Marco Curotti, autore di una prestazione di assoluto rilievo con un tempo finale di 5h42'30''. Unico altro atleta a concludere la gara sotto le 6 ore è stato Daniele Rubinelli (Asd Lucca Marathon) staccato di 13 minuti netti. Terza posizione per Daniele Borghesi (Atl.Solvay) a 20'09'' davanti a Aldo Zerellari a 24'29'' e a Massimo Giustarini a 54'29''. A Cheti Celli (Pol.Ellera) la gara femminile in 8h28'18'' con 8'07'' su Sara Grassi, sua compagna di colori.

Nel percorso medio di 21 km vittoria per Dario Cucchiar (Gs Orecchiella Garfagnana) che in 1h39'11'' ha staccato di 3'42'' Dario Anaclerio (GP Parco Alpi Apuane), terza posizione per Raffaele Franculli (Sempredicorsa) a 7'20''. Grande prestazione fra le donne per Claudia Lai (Oltrarno Polisportiva), capace di chiudere nona assoluta, in 2h00'34'' con 5'09'' su Giulia Antinoli e 7'19'' su Stefania Grasselli (Gs Orecchiella). Oltre un centinaio i partecipanti alla manifestazione allestita dall’Asd Almi Trail dell’infaticabile Alberto Cappiello. Con il patrocinio del Comune di Casciana Terme e la collaborazione tecnica di Siena Marathon.