La Nuoto Uisp conquista il 15° posto nel Campionato italiano a squadre

Come ogni anno la Federazione Italiana Nuoto organizza il Campionato italiano a squadre riservato alla categoria Ragazzi cioè maschi 2008/2010 e femmine 2010/2011, che si svolge nella fase regionale dove ogni società schiera un atleta in ogni gara del programma individuale oltre alle due staffette sia per il settore maschile che femminile, ad ogni tempo corrisponde un punteggio e terminate le gare viene stilata una classifica nazionale.

La compagine cascinese nelle gare svoltesi nella piscina olimpionica di Livorno si è classificata al 2° posto in Toscana nel settore maschile ed al 3° posto nel settore femminile rispettivamente con 10268 e 10000 punti, dimostrandosi tra le

formazioni giovanili più forti della regione, ma ancora più clamoroso è il risultato a livello nazionale. Infatti la Nuoto Uisp 2003 si è posizionata al 15° e 28° posto su oltre 400 società tesserate per la Federazione, davanti a città come Torino,Genova , Milano, Napoli, Palermo.

La bontà del progetto intrapreso 20 anni or sono ha costantemente visto la società ai vertici regionali con l’assidua presenza dei propri atleti ai vari campionati italiani, sia giovanili che assoluti, risultati frutto di una grande organizzazione e dalla collaborazione con molte figure professionali formanti uno staff affiatato che si occupa di tutti gli aspetti, dall’allenamento in vasca, alla preparazione atletica, alle videoanalisi alla nutrizione.

Tornando alle gare, nel settore maschile assoluto protagonista Lorenzo Guidotti che domina le gare a rana ed i misti, dove ottiene i tempi limite per i prossimi campionati italiani di Roma e trascinatore della staffetta a stile; non da meno Diego Salvini nelle gare a stile e nelle staffette, Niccolò Eredia nella farfalla, Alberto Mori nel dorso e nello stile, Mattia Cini a dorso e nelle staffette, Pietro Salvadori nei 400 misti, Teo Faugno nella staffetta a rana; tutti i ragazzi nei 2 turni di gare sono riusciti ad ottenere i propri record personali dimostrando l’impegno e l’attaccamento alla squadra.

Per il settore femminile ottima Matilde Bevilacqua nelle sue gare della farfalla e stile oltre ad essersi sacrificata per la squadra nei 400 misti, gara non proprio a lei congeniale e trascinatrice della staffetta mista, come Elisa Meucci ottima nelle prove a farfalla e nei misti anche per lei gara forzata in ottica di una formazione di squadra, Martina Teoli spettacolare nelle gare a dorso, Aurora Martellucci che ha coperto tutte le gare a rana, Letizia Sbrana Adele Capiluppi e Giulia Ferraro nelle gare a stile e nelle staffette; come per i colleghi maschi anche le ragazze si sono migliorate contribuendo al clamoroso risultato.