Correre a Castellina: l'edizione del ventennale va a Passuello e Mazzotta

Domenico Passuello è un habitué delle gare che fanno da preludio primaverile-estivo alla Livorno Half Marathon: lo scorso anno aveva vinto la Cronoscalata del Castellaccio, quest’anno si è portato a casa la Correre a Castellina, la tradizionale kermesse serale che sulle strade di Castellina Marittima ha vissuto la sua edizione del ventennale.

Sui 9,8 km del percorso, il portacolori del Gs Lucchese ha fatto gara di testa insieme al compagno di colori Mirko Dolci, per poi andare a vincere in 32'29'' con 20'' sul compagno. Terzo gradino del podio per Dario Anaclerio (Gp Parco Alpi Apuane) a 1'35'' davanti a Davide Simoncini (Circ.Ricr.Solvay) a 2'40'' e Davide Squarcini (Sempredicorsa) a 2'44''.

Nella prova femminile successo per Merylin Mazzotta (Sempredicorsa) che in 39'50'' ha prevalso per 34'' su Giusy Bari (Pisa Road Runners Club), terza Lorena Meroni (Gp Parco Alpi Apuane) a 1'11'' precedendo Michela Sotgia (La Galla) di 1'45'' e Gianfranca Secci (Gs Orecchiella) di 1'59''.

La creatura organizzativa della Polisportiva Castellina Marittima e dell’Asd Livorno Marathon si è confermata uno degli eventi di riferimento nel panorama toscano, soprattutto fra quelli - che in questo periodo abbondano - che si svolgono sotto le luci del tramonto. Grazie anche al Comune di Castellina Marittima che non ha fatto mancare il suo patrocinio e a tutti i volontari a vari titolo sparsi sul percorso. Ora appuntamento al prossimo 10 novembre quando a Livorno si tornerà a correre la classica prova sui 21,097 km.