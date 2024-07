Tante sorprese al Torneo Open padel di Santa Croce: trionfa la coppia Berazategui-Rosingana

In pochi avrebbero scommesso un euro sul trionfo finale di Fabian Oviedo Berazategui e Matteo Rosingana, ma le sorprese sono all’ordine del giorno nella quarta edizione del Torneo Open maschile 'Forever With Us' Memorial Patrizio Baldereschi, ospitato dal Padel Club Santa Croce e dotato di un montepremi di 6.000 euro. Se tuttavia guardiamo oltre ai pronostici della vigilia e una classifica italiana 'oltraggiosa' di Fascia 4, assegnata al diciannovenne argentino Oviedo Berazategui, nettamente MVP della manifestazione e dotato di un talento cristallino, i valori del campo hanno fatto maturare una vittoria meritatissima.

I risultati più inaspettati arrivano in apertura della giornata decisiva, con la disputa delle due semifinali. Berazategui/Rosingana hanno incredibilmente concesso appena tre games alla testa di serie numero 1 Joshua Pirraglia/Daniele Catini: se l’argentino ha dispensato giocate spettacolari, spalleggiato dal solido piemontese Rosingana, dall’altra parte i favoriti sono naufragati di botto, in particolare l’ex numero 1 d’Italia Pirraglia, apparso in grande difficoltà fisica e molto falloso.

Anche nella seconda semifinale vincono gli sfavoriti Alessio Piccioli/Joel Nazareno Ventura con il punteggio di 6-4 6-4. Non è bastata dall’altra parte della rete la presenza dell’ex numero 1 d’Italia Denny Cattaneo, uno dei padelisti più vincenti del movimento: se alla vigilia in coppia con lo spagnolo Sergi Noguares Lorenz, attuale numero 162 delle classifiche mondiali, avrebbe certamente avuto dalla sua i favori del pronostico, il forfait improvviso dell’iberico e la sostituzione con il volenteroso insegnante genovese Matteo Savoldi ha abbassato le aspettative della coppia, decisamente sbilanciata dalla parte di Cattaneo, mentre la maggiore amalgama di Piccioli/Ventura ha avuto la meglio.

In entrambi i set della finale i break decisivi a favore di Berazategui/Rosingana sono giunti nel quarto game, e la supremazia dei vincitori è netta, come testimoniato dal punteggio conclusivo di 6-2 6-3. Il sodalizio italo-argentino può vantare un bellissimo record: al quinto Open insieme i due hanno sempre vinto, anche a Santa Croce dove l’asticella del livello si è alzata in maniera importante.

In occasione della premiazione, l’organizzazione ha preparato un bellissimo ricordo di Patrizio Baldereschi, scomparso prematuramente sei mesi fa, amico del circolo e grande appassionato di padel: l’abbraccio del pubblico alla famiglia ha alleviato il dolore ancora oggi molto vivo, e la dedica di una manifestazione così divertente e equilibrata è apparsa più che doverosa.