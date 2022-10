Alessandro Benedetti si aggiudica il 10° 'Memorial Fratelli Burchi'

Il 2022 è l'anno delle novità e dei grandi ritorni per la pugilistica pisana, grazie all'impegno della Pugilistica Galileo Galilei, una società che opera nel tessuto sociale cittadino dal 1917, anno di affiliazione presso la Federazione Pugilistica Italiana. Dopo il grande successo del 1° 'Memorial Piero Del Papa' in aprile, anche per il 10° 'Memorial fratelli Burchi' del 16 ottobre la risposta del pubblico è stata ottima. Si stimano 350 persone presenti, tra spettatori e invitati, tra cui spiccano personaggi importanti sia a livello sportivo, come la pluricampionessa olimpica e mondiale di scherma Margherita Zalaffi che è stata premiata sul ring con una medaglia interamente d’oro, sia a livello politico con il sindaco di San Giuliano Terme Sergio di Maio a seguito della San Giuliano Boxing Team, premiato sul ring dal presidente della Puglistica con un quadro raffigurante Sergio Burchi .

Molto toccante è stata la partecipazione della famiglia Ramalli, il cui capostipite, Lido, è stato il primo allenatore di entrambi i fratelli Burchi. Presente anche Bruno Simili, ex pugile della società pisana, due volte sfidante al titolo d’Italia, anche lui a sua volta premiato sul ring. Cospicua infine è stata la presenza di tanti nostalgici degli anni d’oro del pugilato pisano, ultra settantenni che non sono voluti mancare ad essere presenti al ricordo dei loro campioni. Non in secondo la presenza di giovani e giovanissimi che hanno seguito con suspense tutti gli avvincenti incontri, tra i quali hanno visto perdere ai punti la portacolori della Pugilistica Galilei Federica Pardini in un incontro tutto al femminile molto emozionante.

La stessa Federica, attuale insegnante della società, ha anche aperto la manifestazione con un'esibizione sul ring con i bimbi del suo corso. Gli incontri si sono susseguiti senza intoppi e con grandi emozioni, presenti anche tifoserie di fuori Pisa che hanno accompagnato i propri beniamini. Chiusa la parte dilettantistica, che ha visto premiato miglior pugile, il fiorentino Daniele Cataldi, è toccato al match clou professionistico rappresentato dal pisano Alessandro Benedetti, opposto al romagnolo Andrea Cannoni. Un match condotto alla grande da Alessandro, il quale ha portato a termine le sei riprese previste con grande padronanza del ring, e vincendo con verdetto unanime. La Puglistica Galilei conclude: "Adesso attendiamo le prossime classifiche italiane di categoria e speriamo in un bel balzo in avanti per Alessandro, che ormai con i suoi 38 anni è ben maturo per una sfida titolata. L’appuntamento adesso è per il prossimo anno con i due Memorial e sicuramente una manifestazione estiva all’aperto, la citta’ di Pisa lo merita".