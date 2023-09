Ottimo terzo posto per la Squadra Corse al Rally storico dell'Elba

Un’altra prestazione di assoluto rilievo per Nicola Tonetti e Giovanni Guerzoni che hanno colto una eccezionale terza piazza assoluta al Rally Storico dell’Elba gara valevole per il seguito e combattuto Trofeo A112 Abarth con partecipanti provenienti da tutta la penisola. Il duo della Squadra Corse Città di Pisa ha avuto sempre un buon ritmo occupando sempre posizioni parziali di rilievo con una gara in crescendo fino a cogliere il terzo gradino del podio finale bissando così il risultato dello scorso anno.

"Siamo contenti - dice Nicola Tonetti all’arrivo e prosegue - il Rally dell’Elba è una delle gare più prestigiose della nostra penisola e sicuramente più impegnative e spettacolare. Le prove speciali in questa isola hanno fatto la storia dei rally, salire sul podio è sempre una bella soddisfazione". Gli fa eco il co-pilota Giovanni Guerzoni: "Da ragazzo venivo in Vespa a vedere il Rally dell’Elba, la passione è cresciuta e ritornare da protagonisti all’Elba mi dà tanta emozione. Ci siamo divertiti". Grande soddisfazione quindi per tutta la scuderia pisana per questo ennesimo risultato di Tonetti-Guerzoni, mentre l’altro portacolori Andrea Calandroni dopo ottimi spunti parziali nei top ten nella gara di Campionato Italiano, ha subito il ritiro per la rottura di un semiasse a fianco del forte Tommaso Fantei.