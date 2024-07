Trasferta amara per la Squadra Corse al Rally internazionale del Casentino

Un week end poco fruttuoso per Matteo Fichi e Lorenzo Fratta, che con l’usuale Peugeot 106 Rally hanno preso parte all’impegnativo Rally Internazionale del Casentino, gara valevole per l’IRC (International Rally Cup). L’equipaggio della Squadra Corse Città di Pisa, dopo una prima giornata soddisfacente che li ha visti riprendere un buon ritmo nella doppia ripetizione dell’impegnativa prova di Rosina ed una buona prestazione nel primo tratto cronometrato, ha dovuto abbandonare la gara sulla prova n. 4, quella di Barbiano, per la rottura dell’alternatore.

Un vero peccato per Fichi e Fratta che avevano preparato al meglio la gara. "Ci dispiace essersi ritirati quando stavamo prendendo un bel ritmo e potevamo sfruttare la conoscenza delle prove già fatte nelle stagioni scorse - dice Fichi al ritorno dalla gara e prosegue - purtroppo sono le gare, cercheremo di rifarci al prossimo appuntamento".

Sicuramente Matteo Fichi e Lorenzo Fratta si rimetteranno velocemente in gioco al Rally di Casciana Terme previsto a settembre: ce la metteranno tutta per dimenticare questo week end che comunque ha dato utili indicazioni sul comportamento della vettura.

Nel frattempo il sodalizio pisano si appresta a festeggiare i suoi ventotto anni di attività che cadono giovedì 25 luglio dove la Squadra Corse Città di Pisa farà come ogni anno il punto della situazione con i conduttori vecchi e nuovi che in tutte queste stagioni hanno portato alto il nome della scuderia sconfinando anche oltre Oceano.