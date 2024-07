International GT Open: impegno extra al 'Paul Ricard' per Roberto Lacorte

Sarà un impegno extra, quello che Roberto Lacorte si appresta ad affrontare al 'Paul Ricard' questo fine settimana (20 e 21 luglio) nell'International GT Open, in cui porterà al debutto la Ferrari 296 GT3 n.47 del team Cetilar Racing. Il pilota pisano, da tre stagioni presente nel campionato IMSA WeatherTech SportsCar Championship Endurance, in cui si alterna con Giorgio Sernagiotto e il vincitore della '24 Ore di Le Mans' 2024 Antonio Fuoco, prenderà parte alla tappa francese prima di ritornare al suo programma americano che, dopo la '24 Ore di Daytona', la '12 Ore di Sebring' (conclusa con il secondo posto della classe GTD) e la '6 Ore di Watkins Glen', lo vedrà in pista nel mese di settembre nella 'Battle of the Bricks' di Indianapolis e ad ottobre alla 'Petit Le Mans' di Road Atlanta.

"E' un’occasione che si è presentata e non volevo lasciarmi sfuggire per una serie di motivi. Prima di tutto il 'Paul Ricard' è una pista bellissima, che mi piace molto e su cui non gareggio ormai da tempo - ha commentato Roberto Lacorte - In secondo luogo, l’International GT Open è un campionato che ho sempre apprezzato. Anche se si tratta di un unicum, visto che saremo presenti solo a Le Castellet, mi fa davvero piacere scoprirlo e viverlo in prima persona".

"L’ultimo aspetto è più personale, ma non meno importante - ha proseguito Lacorte - nello stesso week end, sempre al 'Paul Ricard' correrà anche mio figlio Nicola, impegnato nel sesto round del Formula Regional European Championship by Alpine. Sicuramente ci vedremo poco, visti i rispettivi impegni, ma sapere che siamo entrambi lì mi fa molto piacere".

Il week end del 'Paul Ricard' inizierà venerdì con le due le sessioni di prove libere di un'ora ciascuna. Il primo turno di qualifica è in programma sabato mattina alle 11.35, seguito dalla prima delle due gare della durata di 70 minuti che scatterà alle 17.45. Domenica dalle 9.30 si svolgerà il secondo turno di qualifica, mentre Gara 2 (60 minuti) scatterà alle 13.35. Entrambe le gare verranno trasmesse in live streaming sul canale YouTube del campionato.